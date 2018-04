Sieg im Spitzenspiel

Anzeige

Bezirksliga, Gr. 1 TV Beerfelden I – SGH I 9:6 Die weiteste Auswärtsfahrt der Saison hatte die erste Herrenmannschaft am vergangenen Spieltag bei ihrem Spiel in Beerfelden, einem Stadtteil Oberzents im südhessischen Odenwaldkreis, zu bewältigen. Gegen das einzige Team der Bezirksliga, dessen Durchschnittsalter niedriger als das der Hüttenfelder ist, taten sich die Grün-Weißen insbesondere in den engen Spielsituationen schwer: Nur in zwei von insgesamt sieben Matches, die in den Entscheidungssatz gingen, behielten die Hüttenfelder die Oberhand. Dies gab letztlich den Ausschlag für den 9:6-Sieg der Gastgeber. Trotz der Niederlage steht die SGH I drei Spieltage vor Ende der Spielzeit auf dem dritten Rang.

Auch wenn das Tabellenmittelfeld der Bezirksliga dicht beisammen ist, ist der Klassenerhalt der ersten Herrenmannschaft der SG Hüttenfeld höchstwahrscheinlich gesichert. ron

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.04.2018