Siege für F1-Fußballer

Lampertheim.Die F1-Kicker des TV Lampertheim (TVL) bestritten ihr letztes Spielfest in Bensheim. Der Gegner im ersten Spiel war die Jugendspielgemeinschaft Einhausen. Nach einer chancenreichen Partie von beiden Seiten gab es ein 3:3. Timo Klingler im TVL-Gehäuse überragte im zweiten Spiel gegen Starkenburgia Heppenheim. Dank seiner Paraden konnte der TVL das Spiel mit 2:1 gewinnen. In der letzten Minute fischte er einen Ball von der Linie und sicherte so den Sieg.

Auch die letzte Partie gegen Eintracht Zwingenberg war von Spannung geprägt. Zwingenberg drängte den TVL in die Hälfte, und die Spargelkicker hatten Mühe, sich von dem Druck zu befreien. Nachdem Zwingenberg mit 1:0 in Führung ging, spielte der TVL etwas druckvoller und kam zum 1:1-Ausgleich. Beide Seiten wollten den Sieg und gaben bis zum Schluss alles. Das bessere Ende hatte der TVL und markierte eine Minute vor dem Ende den 2:1-Siegtreffer. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.11.2019