Siegesserie der Tennis-Herren 70 hält an

Lampertheim.Die in der Gruppenliga beheimateten Damen 50 des TC Lampertheim (TCL) sind in dieser Runde für enge Spielverläufe bekannt. Konnte das Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt nach einem 2:4-Einzelrückstand noch mit 5:4 gewonnen werden, reichte es dieses Mal nicht zum Sieg.

Die Eintracht behielt knapp mit 5:4 die Oberhand. Durch Annette Schmitt (6:4/6:0) und Monika Pourikas (6:1/6:1) konnten nur zwei Einzel erfolgreich abgeschlossen werden. Jutta Schmottlach (1:6/1:6), Katharina Götz (3:6/2:6), Heike Kohler (0:6/1:6) und Petra Hill (4:6/1:6) gaben sämtliche weitere Einzel in zwei Sätzen ab. Die Aufholjagd der Gäste leiteten Schmitt/Pourikas (6:3/6:1) und Götz/Kohler (6:3/7:5) ein. Im entscheidenden dritten Doppel schafften Schmottlach/Hill (5:7/4:6) nach großem Kampf nicht den erhofften Sieg. 4:4 Zähler weist die Mannschaft auf.

Bei der dritten Mannschaft der TG Bobstadt setzte sich die zweite Herrenvertretung in der Kreisliga A mit 4:2 durch, verbesserte sich mit 6:2 Punkten auf Platz drei. Die Doppel Werner/Kaan Bauer (6:3/6:2) und Einsiedel/Noah Bauer (6:0/6:0) sorgten für die Entscheidung nach dem 2:2-Zwischenstand nach den Einzeln. Dabei kamen Simon Einsiedel (6:1/6:0) und Noah Bauer (6:0/6:0) zu zwei glatten Siegen. Florian Werner (6:3/1:6/2:10) und Kaan Bauer (0:6/4:6) hatten beide Einzel verloren.

Niederlage für Herren 30

Auf Bezirksoberligaebene bezogen die Herren 30 beim TC Absteinach mit 1:5 eine deutliche Niederlage und Verharren auf dem vorletzten Platz mit 1:7 Punkten. Götz/Wegerle (6:4/6:3) gelang der einzige Punktgewinn der Gäste. Ansonsten setzte es Niederlagen für das Doppel Brückmann/Richter (2:6/6:3/12:14) und in allen Einzeln für Thomas Brückmann (0:6/0:6), Boris Richter (2:6/1:6), Steffen Götz (1:6/3:6) und Rik Wegerle (0:6/2:6).

Erfreulich ist aus Sicht des TCL der 4:2-Sieg der Herren 50 in der Bezirksoberliga beim TC Einhausen, womit die Mannschaft bei 6:0 Punkten ihre „weiße Weste“ wahrte und die Liga gemeinsam mit Rückhand Rossdorf dominiert. In den Doppeln offenbarten Bihl/Becker (6:3/6:2) und Groß/Umland (6:1/6:1) eindeutig den längeren Atem. Zuvor setzten sich Christian Becker (6:1/6:1) und Jörg Groß (6:0/6:2) durch, Jochen Bihl (4:6/4:6) und Frank Umland (4:6/6:2/8:10) hatten das Nachsehen.

Auch die Herren 60 bezwangen in der Bezirksoberliga im Kellerduell zweier zuvor siegloser Mannschaften GW Gräfenhausen mit 6:3. Die Basis legte der TCL in vier siegreichen Einzeln durch Karl-Heinz Schmottlach (4:6/6:3/10:3), Siegfried Tannreuther (6:0/6:2), Ludwig Schlappner (6:4/6:2) und Wolfgang Schneider (6:3/7:6). Rainer Engelhardt (3:6/2:6) und Hans Fast (2:6/4:6) konnten ihre Einzel nicht durchbringen. Ein Sieg musste somit aus den drei Doppeln her, durch Tannreuther/Schlappner (6:3/6:2) und Engelhardt/Fast (6:3/6:2) wurden es sogar zwei. Das 1:6/3:6 von Schmottlach/Gerhard Rehn steckten die Gastgeber somit locker weg.

Der Siegeszug der Herren 70 in der Bezirksliga A konnte erwartungsgemäß auch vom Schlusslicht aus Erzhausen nicht gestoppt werden. Hochüberlegen präsentierten sich die Gastgeber beim 6:0. Durchweg Zweisatzsiege gab es für Willi Christl (6:2/6:1), Bernd Wegerle (6:0/6:1), Paul Schader (6:3/6:0), Walter Kunzmann (6:1/6:1) sowie die Doppel Wegerle/Schader (6:2/6:2) und Dietrer Leupold/Harald Burth (6:3/6:1). fh

