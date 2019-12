Lampertheim.Bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit musste die Fußball-C-Jugend des TV Lampertheim (TVL) zittern, um dann ausgiebig den 4:3-Heimerfolg in der Kreisklasse 1 über den JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim zu feiern.

Die Spielkontrolle lag zu Beginn der Partie deutlich bei den C-Junioren des TVL. Mit geschicktem Pressing konnten sie die gegnerische Mannschaft lange dominieren. Es sollten knapp 20 Minuten vergehen, bis Hendrik Hörl das 1:0 gelang. Mit dem Halbzeitpfiff legte Alessio Schott noch das 2:0 nach. Dass die Gäste mit diesem Ergebnis nicht zufrieden waren, merkten die Lampertheimer nach dem Wiederanpfiff. Gleich in der ersten Minute musste der TVL den 1:2-Anschlusstreffer hinnehmen. Das Spiel wurde daraufhin deutlich ruppiger, der Gästetorhüter erhielt die gelbe Karte, nachdem er mit gestrecktem Bein einen Ball verteidigte. Die Lampertheimer erhöhten nach einem Pass von Fabio Bauer auf Moritz Frank zum 3:1. Doch zwei Fehler des Lampertheimer Keepers ermöglichten ein Herankommen und den Ausgleich zum 3:3. Beide Mannschaften hatten in der Schlussphase die Möglichkeit zum Führungstreffer. Kaum mehr zählbar waren die Pfosten- und Lattenschüsse auf beiden Seiten, doch das Glück war auf Seiten der von Frank Bauer und Said Abdel-Azziz gecoachten Lampertheimer. Alessio Schott erlöste sein Team mit dem 4:3-Siegtreffer in der letzten Spielminute. fh

