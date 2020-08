Signal an die Wirtschaft

Lampertheim.Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Bergstraße (MIT) möchte mit ihrer Einladung zum Sommerfest in Lampertheim ein Signal senden, wie wichtig in Krisenzeiten der Zusammenhalt in der Wirtschaft sei. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 30. August, 11 Uhr. „Viele Mittelständler sehen sich durch die aktuelle Krise in ihrer Existenz bedroht, hier wollen wir unsere Mitglieder und Interessierte im Rahmen unseres traditionellen Sommerfestes zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung einladen,“ so MIT-Kreisvorsitzender Matthias Wilkes.

Die Veranstaltung findet im Garten des Nibelungenhofs Lampertheim statt. Gastgeber ist der Ehrenvorsitzende der MIT Bergstraße, Landwirt Werner Hartmann. Als musikalischer Gast wird der „Botschafter der Bergstraße“, Franz Lambert, in die Tasten greifen. Anmeldung bis 24. August per E-Mail unter Angabe aller Personen sowie Anschrift und Telefonnummer: mit.griesheimer@gmx.de. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.08.2020