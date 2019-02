Silbermedaille im Heimwettkampf

Lampertheim.Der Heimwettkampf der SG Neptun Lampertheim, der Drei-Länder-Pokal, fand wieder statt. Mit 27 Startern war der austragende Verein gut vertreten, trotz einiger krankheitsbedingter Abmeldungen. Die großen Mitstreiter um den Drei-Länder-Pokal kamen wie jedes Jahr vom DSW und der TSG Darmstadt sowie aus Rödermark. Aber auch die anderen Kreisvereine aus Bensheim, Viernheim und Heppenheim waren gut dabei.

Erfolgreiche Staffelmannschaften

Die angetretenen Sportler der Jahrgänge 1987 bis 2008 zeigten gute Leistungen und sicherten sich einige erste Platzierungen. Aber auch die Jüngsten gingen nicht ohne Medaille nach Hause, denn in den Staffeln konnten alle erfolgreich mitschwimmen. So in der 4x50-Meter-Freistilstaffel, die sowohl die Herren (Mika, Alexander, Jayden, Philipp), als auch die Damen (Luisa, Julie, Alejna, Henrike) gewinnen konnten. In der 4x50-Meter-Lagenstaffel schafften die Herren (Philipp, Mika, Jayden, Alexander) und die Damen (Julie, Henrike, Alejna, Michelle) den zweiten Platz und damit Silber. Die Großen zeigten sich ebenfalls entschlossen, nochmals auf dem Treppchen stehen zu wollen.

In der 4x100-Meter-Lagenstaffel holten sich die Herren (Maximilian, Tim, Benjamin, Artjom) Gold, die erste Mannschaft der Damen (Hannah, Charlize, Rosa, Malvine) Silber und die zweite Damenmannschaft (Julie, Henrike, Kira-Patricia, Tarja) Bronze. Bei der 4x100-Meter-Freistilstaffel tauschten die Herren mit den Damen die Platzierung. Gold holte sich die erste Damenmannschaft (Rosa, Malvine, Tarja, Hannah), Silber die Herren (Tim, Benjamin, Lukas, Artjom) und Bronze erreichte nochmals die zweite Damenmannschaft (Annika, Charlize, Kira-Patricia, Katharina).

Der diesjährige DLP-Pokal ging am Ende an den DSW Darmstadt, gefolgt von der SG Neptun Lampertheim, und den dritten Rang erkämpfte sich der TSG Darmstadt.

Mit diesem gestärkten Selbstbewusstsein können am Sonntag, 10. Februar, die Durchgänge des Deutschen Mannschaftswettbewerbes Schwimmen im Bezirk Süd in den Biedensandbädern Lampertheim, als letzter großer Wettkampf vor der Renovierung, gestartet werden. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019