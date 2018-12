Silvester und Neujahr

Lampertheim.Folgende Gottesdienste feiern die Kirchengemeinden zum Jahreswechsel:

Evangelische Lukasgemeinde (Domkirche): Montag, 31. Dezember (Silvester), 18 Uhr: Gottesdienst zum Altjahresabend (Herbert).

Evangelische Martin-Luther-Gemeinde: 31. Dezember, 18 Uhr: Gottesdienst zum Altjahresabend (Kröger); 1. Januar, 17 Uhr: Gottesdienst zum Jahresanfang mit anschließendem Empfang (Kröger).

Katholische Pfarrgruppe St. Andreas und Mariä Verkündigung Lampertheim sowie Herz Jesu Hüttenfeld: Sonntag, 30. Dezember, 9 Uhr: Hochamt mit Jahresabschluss in Herz Jesu, 10.30 Uhr: Hochamt Mariä Verkündigung, 17 Uhr: Eucharistiefeier St.-Marien-Krankenhaus; 31. Dezember, 17 Uhr: Jahresabschlussgottesdienst in St. Andreas mit dem St.-Andreas-Chor; 1. Januar, 18 Uhr: Neujahrsgottesdienst in Mariä Verkündigung, anschließend Neujahrskonzert des KKMV im Jugendheim, Mittwoch, 2. Januar, 10 Uhr: Aussendung Sternsinger.

Evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld und Johannesgemeinde Neuschloß: 31. Dezember, 18 Uhr: Jahresabschlussgottesdienst mit Abendmahl und Mitwirkung des Posaunenchors Neuschloß in der Hüttenfelder Gustav-Adolf-Kirche.

Evangelische Kirchengemeinde Hofheim: 31. Dezember, 18 Uhr: Jahresschlussgottesdienst.

Katholische Pfarrei St. Michael Hofheim: 31. Dezember, 18 Uhr: Eucharistiefeier mit Jahresrückblick, 1. Januar, 17 Uhr: Eucharistiefeier für die Pfarrgruppe; 5. Januar, 14 Uhr: Aussendungsfeier der Sternsinger. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.12.2018