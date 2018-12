Silvesterlauf mit Tombola

Hofheim.An Silvester lädt der Supermarathon Club Annabelle alle Laufbegeisterten zum 16. Hofheimer Silvesterlauf ein. Das Besondere an diesem Event: Es gibt keine Zeitnahme, ein Startgeld fällt für die Mitwirkenden nicht an. Dafür werden sie unterwegs mit Getränken versorgt und nehmen an einer großen Tombola teil.

Fünf bis zehn Kilometer

Der Startschuss erfolgt um 10 Uhr durch eine Rakete, die kostenlose Anmeldung kann ab 9.15 Uhr im Vereinsheim des Fußballvereins vorgenommen werden. Als Laufstrecken werden die Fünfkilometerdistanz und die zehn Kilometer angeboten, die fünf Kilometer auch für Walker.

Der veranstaltende Verein wirbt mit einem stressfreien Laufen am Jahresende. Duschmöglichkeiten sind im Sportlerheim vorhanden. Der besondere Dank des Veranstalters gilt dem FV Hofheim, der sein Vereinsheim zur Verfügung stellt und auch die Bewirtung übernimmt. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.12.2018