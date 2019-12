Silvesterparty mit Hits der Sixties

Lampertheim.Der Lampertheimer Fachbereich cultur communal lädt für Dienstag, 31. Dezember, 21 Uhr, zur Silvesterparty mit den Flower Power Men in den Schwanensaal. Mal gefühlvoll, mal fetzig: So präsentieren sich Rainer Schindler und Adax Dörsam mit zahlreichen Hits der Sixties. Stehplatzkarten (18 Euro) für die Veranstaltung sind an den Vorverkaufsstellen Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00), Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße (06206/5 36 92), Horlé-Mode, Kaiserstraße 23 (06206/22 39) und an der Abendkasse erhältlich. Sitzplatzkarten (20 Euro) sind nur im Rathaus-Service und gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich. red

