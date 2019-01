Silvia Brown und ihre „Buwe“

Lampertheim.Sie eroberten die Kleinkunstbühne des London Pubs, sangen und musizierten und gewannen die Herzen der Besucher: die Upbeats. Das sind Silvia Brown (Gesang), Hans Heiser (Gitarre, Vokal) und Wolfgang Schüßler (Gitarre, Vokal). „Wir lieben Musik, ob es Pop, Rock, Blues oder Jazz ist. Da sind wir breitgefächert“, sagte Sängerin Silvia Brown über die dreiköpfige Formation aus der Metropolregion, die mit ihren Coversongs die Besucher auf eine Reise durch die Musikgeschichte mitnahm.

Brown ist in Mannheim geboren, in Massachusetts aufgewachsen und hat ihren Wohnsitz wieder in Mannheim. Hans Heiser lebt ebenfalls in der Quadratestadt, und Wolfgang Schüßler ist gebürtiger Mannheimer und wohnt in Viernheim. Die Musiker zeigten sich als eingespieltes Trio; auch wenn sich die Gruppe erst im Juli vergangenen Jahres gegründet hat. Jedes Mitglied besitzt jahrelange Banderfahrung.

„Vorher habe ich gelegentlich mit Wolfgang Schüßler bei Festen Musik gemacht wie bei Hochzeiten und Vernissagen. Hans Heiser habe ich einfach angesprochen, weil ich ein Riesen-Fan seiner Stimme bin und sein Gitarrenspiel beeindruckend finde“, erklärte Brown und fügte anerkennend hinzu: „Bei den ‚Buwe‘ fühle ich mich wohl. Hier kann ich mich zurücklehnen, denn ich werde von der Musik der beiden Gitarristen getragen.“

Upbeat als Adjektiv heißt übersetzt optimistisch, fröhlich, peppig. „Und so erleben wir Musik immer noch, auch wenn wir jetzt älter sind“, betonte Brown und lächelte verschmitzt. Die Mannheimerin ist Sängerin mit Leib und Seele. Ihre Stimme ist anrührend, kraftvoll und klar. Und während sie balladeske Songs interpretierte, zeigte sich Brown von ihrer sanften Seite. Ausdrucksstarkes Handgespieltes boten die Gitarristen – und Heiser zusätzliche elektronische Sound-Effekte. Je nach Musikstück pendelte er zwischen Akustik- und E-Gitarre und übernahm bisweilen die Hauptstimme im Gesang. Wie bei „Mr. Bojangles“, einem Song des amerikanischen Songwriters und Country-Sängers Jerry Jeff Walker aus dem Jahr 1968. Dafür erntete Heiser Bravo-Rufe. Für Chuck Berrys Song „Route 66“ tauschte er die Akustik- gegen die E-Gitarre und nahm die Musikfans mit auf die legendäre Straße. Bei „Summer Wine“, den von Lee Hazlewood 1966 geschriebenen Song, der mit Nancy Sinatra im Duett von Erfolg gekrönt war, begann Brown zu singen und Heiser setzte ein. Der Vortrag erzeugte Gänsehaut. „Ja, so sind die Frauen, erst machen sie einen betrunken und dann ist das Geld weg“, witzelte Heiser, sich auf die Lyrik beziehend.

Auf der Hitliste der Upbeats stehen Oldies ganz weit oben und auch bei den Pub-Besuchern kamen die populären Lieder bestens an. Die Rhythmen brachten die Musikfans in Bewegung; sie ließen die Finger schnipsen, sangen mit oder tanzten am Platz. Die Besucher waren sichtlich begeistert und taten ihre Meinung kund: „Jeder Song brachte ein intensives Erlebnis.“

Spaß kam nicht zu kurz

Trotz melancholischer, tragischer oder romantischer Texte – der Spaß zwischen den Akteuren kam nicht zu kurz und die gute Laune übertrug sich schnell auf die Gäste. Vor allem Hans Heiser trieb seinen Schabernack und erfreute obendrein mit seinem trockenen Humor. Wie vor dem Song „Mr. Bojangles“, als sich Sängerin Brown eine kleine Atempause gönnen konnte und die Instrumentalisten das Sagen hatten. „Die Männer unter sich, das ist doch gleich gemütlicher“, witzelte Heiser.

Als Mitmach-Programm hatten sich die Bühnenakteure ein London-Pub-Quiz ausgedacht. Der Wissenstest sollte möglichst ohne Mogeln ausgefüllt werden. Zu beantworten galt es zum Beispiel die Frage nach den Interpreten von „Keep On Running“. „The Spencer Davis Group“ war die richtige Antwort. Wie auch die Frage, wer „All My Loving“ komponiert hat? Selbstverständlich McCartney. Brown lobte die Mitspieler. Den Rocksong „It’s My Life“ der US-amerikanischen Band Bon Jovi – offizieller Song zur Fußball-Europameisterschaft 2000 – sangen Brown und Heiser zusammen und rissen das Publikum mit.

Sogleich setzte ein kräftiger Zuschauerchor ein und für das anschließende Lied „Born To Be Wild“ der Band Steppenwolf animierte Brown die Fans zur Wiederholung: „Noch einmal wild.“ Gesagt, getan – der Song erklang aus vielen Kehlen. Am Schluss prasselten Jubelrufe auf die Musiker nieder.

