Simon Specht im neuen Bundeskader

Lampertheim.Anfang März fuhr Simon Specht zur Athletikqualifikation für die Nationalmannschaft im Kanurennsport, direkt anschließend flog er mit dem Team des Lampertheimer Wassersportvereins ins Trainingslager nach Portugal. Mit einem dritten Platz hatte er sich eine gute Ausgangssituation für die Rennen auf dem Wasser geschaffen. Doch wegen der Corona-Pandemie blieben Specht und seinen Betreuern nur die Hoffnung auf die Fortsetzung der Qualifikation und auf Wettkämpfe. Auch die Heimweltmeisterschaft wurde gestrichen.

Im August fand die Deutsche Meisterschaft in Duisburg statt, auch die Ranglistenrennen wurden fortgesetzt. Hygienekonzept, keine Zuschauer und nur Rennen im Kajak-Einer trübten zwar die Freude auf diesen Wettkampf. Simon Specht ging trotz dieser Umstände motiviert das harte Programm an. Der Sportler musste auf den Strecken 200, 500 und 1000 Meter jeweils drei Mal an den Start. Das Wetter meinte es gut mit den Sportlern. An allen drei Tagen wurde eine Außentemperatur von mehr als 30 Grad gemessen. Alle Finalrennen hatten einen sehr engen Zielanlauf, über 200 Meter fehlten Simon Specht nur Zentimeter für eine Medaille. Er belegte Platz fünf. Die 1000-Meter-Strecke ist seine bevorzugte Distanz. Doch plagten ihn vor diesem Rennen Beschwerden. Am Ende hatte er einen fünften Platz sicher.

Am letzten Tag ging es auf die 500-Meter-Strecke. Bereits im Vorlauf zeigte Specht, dass er die Schwächephase überwunden hatte. Die Vorläufe bestritt er souverän. Im Finale lag er bis 100 Meter vor dem Ziel zwischen den Plätzen vier und fünf, doch am Ende kam er als Deutscher Vizemeister ins Ziel.

Platz zwei in Ranglisten

Specht belegte in den Ranglisten sowohl auf den Kurz- als auch auf den Mittelstrecken jeweils den zweiten Platz. Er wurde damit in den Bundeskader berufen und wird in diesem Dezember an einem Trainingslehrgang teilnehmen. Voraussetzung hierfür ist sein Kaderstatus sowie ein negativer Coronavirus-Test kurz vor dem Start.

Für das Jahr 2021 hofft der Lampertheimer Wassersportler auf spannende Wettkämpfe ohne äußere Beeinträchtigungen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020