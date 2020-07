Simon Specht kämpft um die Weltspitze

Lampertheim.Das Jahr 2020 begann für die Sportler des Wassersportvereins (WSV) in der Sonne von Sevillia, dort absolvierten sie das erste Trainingslager. Im März ging es dann ins Trainingslager nach Milfontes in Portugal – dort erreichte Corona das WSV-Team. Nach einer Woche wurde das Hotel nur noch für die Paddler im Trainingslager offen gehalten, ansonsten waren keine Gäste mehr anwesend. Die Mannschaft kam zwar ohne Probleme – dafür aber etwas orientierungslos – nach Hause.

Die Trainer arrangierten sich mit den Corana-Verordnungen und fanden Wege, die Sportler fit zu halten. Dann wurden alle Wettkämpfe abgesagt. Die Trainer entschieden sich deshalb, erst einmal in den Wintermodus über zu gehen und lange Ausdauerfahrten zu machen. Mit den sinkenden Infektionszahlen und den einhergehenden Lockerungen freuten sich die Sportler wieder gemeinsam trainieren zu dürfen.

Meisterschaften wieder erlaubt

Ende Juni erreichte den WSV die Nachricht, dass die Deutschen Meisterschaften wieder stattfinden sollen – natürlich in einem kleineren Rahmen als gewohnt. Am 8. und 9. August wird in Duisburg die Einzelmeisterschaft bestritten. Mannschaftsboote wird es dieses Jahr aber nicht geben.

Die Jugendmeisterschaft soll am 15. und 16. August in Mannheim ausgefahren werden, hier dürfen Einer und Zweier an den Start, wenn das Hygienekonzept die Stadt Mannheim überzeugt.

Auch die Schülermeisterschaften am 19. und 20. September hängen von der Zusage der Stadt Brandenburg ab. Das Hygienekonzept ist noch in der Prüfung. Die jüngeren Sportler, Schüler B und C, dürfen sich dieses Jahr ebenfalls messen: Die Hessenmeisterschaft in Kassel soll am geplanten Termin, 5. September, stattfinden – hier ist das Hygienekonzept von der Stadt bereits verabschiedet.

Ein Funke Hoffnung

Am härtesten hat es beim WSV wohl Simon Specht getroffen. In den letzten zwei Jahren hat er sich Stück für Stück an die Weltspitze vorgearbeitet. 2020 galt er bei der Weltmeisterschaft als Medaillenkandidat. Aufgrund der Pandemie waren die Träume erst einmal vorbei.

Mittlerweile gibt es aber auch hier wieder einen Funken Hoffnung. In Szeged in Ungarn soll die „Olympic Hopes“ stattfinden. Jetzt heißt es für Simon Specht motiviert nach Duisburg zu fahren, um sich dort für die Nationalmannschaft zu qualifizieren. red

