Simon Specht löst Ticket für Kanu-EM der Junioren

Lampertheim.Nach zwei nationalen und einer internationalen Qualifikation mit der Nationalmannschaft hat es Simon Specht vom Wassersportverein Lampertheim (WSV) geschafft, er fährt zur Europameisterschaft im Kanurennsport – als jüngster Sportler in dieser Klasse eine ganz besondere Leistung. Er hatte dieses Ziel nach der letzten Saison immer vor Augen und hat jede Trainingseinheit genutzt, um des zu erreichen.

Nach einer guten Athletikqualifikation und der Qualifikation im Boot, kam er auf den Ranglistenplatz sechs, was ihm eine Einladung nach Brandenburg zum Trainingslager einbrachte. Anschließend startete die Internationale Juniorenregatta in Brandenburg. Hier musste er sich in Mannschaftsbooten bewähren, um das Ziel Europameisterschaften zu erreichen. Doch es lief nicht alles nach Plan, mit seinem Zweierpartner lief das Boot nicht so gut wie die Einerleistungen versprachen. Doch durch eine gute Leistung im Vierer und dem zweiten Platz kam er dem EM-Ticket näher.

Um die Leistungsfähigkeit der Sportler zu testen, gab es im Trainingslager in Brandenburg eine Stufenprüfung mit Laktattest, bei dem Simon Specht mit der zweitschnellsten Zeit in Ziel kam und damit sein enormes Leistungsvermögen zeigte.

Die Trainerratsitzung der Bundestrainer nominierte Simon Specht für die Europameisterschaften Junioren U23 in Racice. Am 30. Juni geht es nun ins Trainingslager nach München, um die Mannschaft für die Europameisterschaften zu formen. Hier entscheidet sich auch endgültig, wer auf welcher Strecke in welcher Bootsklasse an den Start geht. Die Anreise zur EM nach Racice (Tschechien) erfolgt dann am 9. Juli. Am 11. Juli fällt dann der erste Startschuss.

Für den Verein war Simon Specht bisher noch nicht am Start und auch bei der Süddeutschen Meisterschaft wird er fehlen. Trotzdem hoffen alle Trainer und Verantwortlichen im Wassersportverein, dass er noch oft das Nationalmannschaftstrikot trägt und so Werbung für die Stadt Lampertheim und die gute Nachwuchsarbeit beim Wassersportverein macht.

Simon Specht ist der zehnte Nationalmannschaftsfahrer des Wassersportverein Lampertheim in den letzten 15 Jahren. Die Lampertheimer Kanufans können im Internet unter www.canoeracice.com/en/ alle Rennen verfolgen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.06.2019