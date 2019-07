Simon Specht paddelt bei EM auf Rang acht

Lampertheim.Nach den Olympic Hopes Games 2018 hatte Simon Specht vom Wassersportverein Lampertheim 2019 den Sprung in die Kanurennsport-Nationalmannschaft geschafft. Nun folgte das nächste Highlight: Der Athlet startete nach erfolgreicher Qualifikation bei der Junioren-Euromeisterschaft in Racice in Tschechien.

Vor der EM war in München auf der Olympiastrecke ein zweiwöchiges Trainingslager mit der Juniorennationalmannschaft angesagt. In diesem zeigte er sein Können und war auch der beste Juniorenfahrer im Stufentest, in dem die Ausdauerfähigkeit überprüft wurde. Specht bekam den Einsatz im Einer über die 500-Meter-Strecke bei der Junioren-EM, was für den jungen Mann eine enorme Belastung und ein großer Ansporn war. Alle Top-Kanunationen hatten ihren besten Nachwuchs geschickt, was Specht bereits im Vorlauf zu spüren bekam. Er kam zwar nahe an seine Bestzeit, aber auch die anderen Sportler waren auf Augenhöhe. So wusste der Lampertheimer, dass er im Semifinale noch etwas draufpacken musste, um den Endlauf zu erreichen.

Nur die ersten drei Sportler aus dem Semifinale kamen ins Finale – und das war auch das erklärte Ziel. Mit einem etwas besseren Start kam Specht gut ins Rennen, hielt sich über die Strecke im Mittelfeld der neun Kanuten und vertraute auf seinen starken Endspurt, der ihm auch vorzüglich gelang. Mit dem zweiten Platz und einer guten Zeit war der Spargelstädter sichtlich zufrieden.

Vor dem Finale war ihm eine leichte Nervosität anzumerken, er wollte mit seinem besten Rennen Deutschland vertreten. Zwar startete er erneut gut, aber am Ende fehlte ihm die Kraft, um seinen gefürchteten Endspurt anzusetzen. Unter Strich stand Platz acht und die Erkenntnis, dass er mit der Weltspitze mitfahren kann. Ende August steht nun die Deutsche Meisterschaft an. Hier kann er sich erneut für einen Einsatz im Nationalmannschaftstrikot qualifizieren. red

