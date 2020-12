Singbetrieb soll noch nicht ganz eingestellt werden

Lampertheim.Ein Stiftungsfest mit gleichzeitiger Jubilarehrung ist für den Katholischen Kirchenchor St. Andreas über 147 Jahre immer ein feierliches Ereignis gewesen und wurde freudig begangen. In diesem Jahr beeinflussten gleich zwei Ereignisse den Ablauf grundlegend. Der Kirchenchor hat seine gesanglichen Aktivitäten eingestellt und die Corona-Pandemie ließ die Gestaltung der Feierlichkeiten und die Jubilarehrung in nur sehr eingeschränktem Rahmen zu.

Schon im September hatte der Vorsitzende Paul Sommer in einem Rundbrief den aktiven und passiven Mitgliedern mitteilen müssen, dass der Singbetrieb eingestellt werde. Als Begründung führte er die hohe Altersstruktur des Chores an, da die meisten Sänger das 70. Lebensjahr überschritten haben. „Wir konnten, der in den Statuten festgelegten Aufgabe zu Ehre Gottes und Erbauung der Gläubigen zu singen, nur noch unvollkommen genügen“, schrieb der Vorsitzende in seinem Brief.

Vor jedem Auftritt stellte sich die bange Frage, ob die Stimmen ausreichend besetzt sind, fügte er hinzu. Dazu kommt, dass Nachwuchs nicht in Sicht ist. Alle Bemühungen scheiterten an der Tatsache, dass die reinen Männerchöre zusehends an Bedeutung verlören. Hinzu käme, dass der Chor als Kirchenchor vom allgemeinen Ansehensverlust kirchlicher Institutionen massiv betroffen sei.

Aber ganz soll der Singbetrieb doch nicht eingestellt werden, versuchte sich Sommer in Optimismus. „Unsere Idee ist es, in Form einer kleinen Choralschola Messen oder Vespern gesanglich zu begleiten. Vielleicht können wir damit den Chor in kleinem Maßstab weiterführen und sogar die 150-Jahr Feier in drei Jahren begehen“, machte Sommer den Mitgliedern Mut. Im kommenden Jahr werde auf jeden Fall eine Generalversammlung einberufen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Am Montagabend fand in der Kirche St. Andreas ein Gottesdienst in kleinem Rahmen mit anschließender Jubilarehrung statt. Pfarrer Christian Rauch, assistiert von Pfarrvikar Virginijus Grigutis, leitete den Gottesdienst und dankte gleich zu Beginn für die jahrzehntelange musikalische Begleitung des Kirchenchors bei allen feierlichen Anlässen.

„Feiern zur Ehre Gottes, Sie haben ihren Anteil eingebracht“, stellte Rauch fest und ergänzte, dass ihm beim Unterschreiben der Ehrenurkunden für die Jubilare so richtig bewusst geworden sei, was Treue zum Gesang bedeutet.

Heiner Weppelmann verlas die Fürbitten und bat in bewegenden Worten um das Zusammenbleiben des Chores. Die Handlung wurde musikalisch umrahmt von Maria Karb an der Orgel, sowie dem letzten Chordirigenten Helmut Stegner, der zwei Kantaten vortrug. Die nachfolgenden Ehrungen übernahm Pfarrer Rauch gemeinsam mit Paul Sommer und dem Ehrenvorsitzenden Günter Gabler. Dirigent Stegner erhielt ein Abschiedsgeschenk und den Dank für seine langjährige Arbeit beim Kirchenchor.

„Es ist bedauerlich, dass es jetzt so schnell mit dem Auflösen des Chores ging“, meinte Sommer bei der Überreichung des Präsents. Groß war die Liste der zu Ehrenden, wenn auch viele nicht kommen konnten. Hans Illius und Hans Moos waren mit 75 Jahren Mitgliedschaft die Rekordhalter.

Pfarrer Rauch dankte zum Schluss noch einmal dem Chor und übergab Paul Sommer ein Präsent mit den tröstenden Worten, dass alles seine Zeit habe. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.12.2020