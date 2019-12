Singen am Weihnachtsbaum

Von Dieter Stojan

Lampertheim. Mit seiner Weihnachtsfeier hat der Männergesangverein (MGV) 1840 am Samstag die festliche Zeit eingeläutet. Am Nachmittag gab es zunächst eine Kinderweihnachtsfeier, zu der 25 Mädchen und Jungen mit Eltern und Großeltern gekommen waren. Chorleiter Thomas Braun hatte mit dem Kinderchor „Crescendo“ weihnachtliche Weisen eingeübt. Dabei durfte der Nikolaus mit seinen Geschenken nicht fehlen. Abends fanden sich im „Darmstädter Hof“ die älteren Mitglieder des MGV ein, um gemeinsam das Jahr besinnlich zu beenden. Elisabeth Seidl eröffnete die Feier mit dem gemischten Chor und dem Lied „O Freude über Freude“ und wies mit Blick auf das darauf folgende italienisches Weihnachtslied „Zu Bethlehem überm Stall“ darauf hin, dass die Sänger gerne neue Stücke einstudieren.

Der Vorsitzende Holger Schneibl begrüßte die Mitglieder, insbesondere Kurt Muntermann vom Sängerkreis Bergstraße, der wegen der anstehenden Ehrungen gekommen war. Nachdem Sänger und Zuhörer „Alle Jahre wieder“ gesungen hatten, zeigte der Chor Joyful sein Können. Klassik war zunächst angesagt mit Georg Friedrich Händels „Joy to the world“ bis mit „Rockin’around the Christmas Tree“ die gewohnten Pfade eingeschlagen wurden.

Ehrennadel in Silber

Der junge Thomas Billau an der Trompete war der nächste Protagonist. Seit seinen ersten Auftritten in der Vergangenheit konnten die Zuhörer seine Entwicklung verfolgen, die eine immer größere musikalische Fertigkeit zeigt. Eine Sonate von Loeillet hatte er sich ausgesucht und beim Allegro zeigte er seine mittlerweile große Reife. Elisabeth Seidl unterstützte ihn am Klavier.

Ehrungen gehören zu den Weih- nachtsfeiern des MGV. Hans-Dieter Zehfuß ist seit 25 Jahren aktiver Sänger, trat häufig schon als Alleinunterhalter bei Vereinsfesten auf und singt in allen drei Chören. Schneibel dankte ihm auch für seine Vorstandsarbeit. Horst Beck ist seit 50 Jahren treues Mitglied und wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Holger Schneibel betonte die Bedeutung der fördernden Mitglieder für den Verein. Für den Sängerkreis Bergstraße zeichnete Kurt Muntermann Hans-Dieter Zehfuß mit der Ehrennadel in Silber aus. Auch Muntermann betonte die Bedeutung der passiven Mitglieder und deren Hilfe für die Aktiven.

Der Frauenchor ließ es dann wieder weihnachtlich mit dem Lied „Vom Himmel hoch, o Engel kommt“ werden, ehe eine weitere Ehrung anstand. Elisabeth Seidl wurde für ihr Engagement im Chorbetrieb geehrt, wobei Holger Schneibel betonte, welchen Aufwand es für die Chorleiterin ist, die jeweiligen Konzerte vorzubereiten. „Sie hat das gute Gefühl, welche Schwierigkeiten man dem jeweiligen Chor zumuten kann“, lobte der Vorsitzende.

Weihnachtsgeschichte

Auch die Chorsprecher Bernd Viehöver und Andrea Krüger bedankten sich bei der Dirigentin, wobei Andrea Krüger ihre Dankesrede in humorvoller Weise vortrug. Heidi Schneibel verlas eine Weihnachtsgeschichte von dem Engel Vidor, der gerne die gute alte Zeit zurückholen möchte und Fritz Medert berichtete, wie nach dem Krieg die Glocken in den Dom zurückgebracht wurden. Der letzte Chorauftritt gehörte dem Männerchor, der mit klassischen Weihnachtsliedern glänzte. Holger Schneibel blieb es am Ende vorbehalten allen Gästen und Sängern frohe Feiertage zu wünschen, nicht ohne auf die anstehenden Termine hinzuweisen. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „O Tannenbaum“ endete die Feier.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019