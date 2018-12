„Singen hält die Seele jung“

LAMPERTHEIM.Die Feier endete so, wie sie auch begann: mit besinnlicher Musik. Der ganze Saal sang wie aus einer Kehle „Süßer die Glocken nie klingen als in der Weihnachtszeit“. Damit fand die Weihnachtsfeier des Männergesangvereins 1840 (MGV) im „Darmstädter Hof“ einen feierlichen Schlusspunkt. Auf dem Programm standen am Samstagabend neben gemeinsamen Weihnachtsliedern auch die Auftritte der verschiedenen Chöre und die Ehrung verdienter Mitglieder.

Der gemischte Chor eröffnete die Veranstaltung mit besinnlichem Gesang von statt mit Worten („Brich an du schönes Morgenlicht“). Anschließend begrüßte dann MGV-Vorsitzender Holger Schneibel die Mitglieder im festlich geschmückten Sängersaal des „Darmstädter Hofs“, der schon im 138. Jahr das Heim des ältesten Vereins Lampertheims ist. Schneibel bescheinigte seinen Chören ein erfolgreiches Jahr, in dem man „schwer aktiv“ gewesen sei und viele Veranstaltungen in Lampertheim mitgestaltet habe. Der Höhepunkt des Jahres war für den Vorsitzenden das „Stecker Raus“ Konzert des Chors Joyful. „Wir haben etwas Neues gewagt und wurden belohnt“, befand er.

Dienstältester Sänger geehrt

Gemeinsam mit Heinz Ritsert, Vorsitzender des Sängerkreises Bergstraße, ehrte Schneibel langjährige Mitglieder des Vereins. Besondere Ehre wurde Heinrich Menges und Herbert Steffan mit einer Urkunde des deutschen Chorverbandes und der goldenen Nadel für 60 Jahre Singen zuteil. „Singen hält Seele und Körper jung – das sieht man an Ihnen“, so Ritsert. Über ein inoffizielles Jubiläum durfte sich Friedrich Medert freuen, der seit 73 Jahren als „Dienstältester“ im Lampertheimer Männerchor singt und seit 60 Jahren Vizedirigent ist. Sonderlob erhielt auch die jahrzehntelange Dirigentin Elisabeth Seidl, die den Abend musikalisch gestaltete und am Klavier begleitete.

In der Folge sangen sowohl der Chor Joyful, der Frauenchor und der Männerchor je zwei Lieder. Ein Höhepunkt der stimmungsvollen Feier war der Auftritt des 15-jährigen Thomas Billau. Der Sohn der Dirigentin erhielt für drei Sätze aus einer Loeillet Sonate und drei Weihnachtslieder auf der Trompete Sonderapplaus der anwesenden Sänger. Die Weihnachtsfeier der Kinderchöre hatte bereits am Mittag unter der Leitung von Eva Seelinger mit unterhaltsamen Geschichten und Liedern stattgefunden. ksm

