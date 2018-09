Lampertheim.„Vanille-Eis mit heißen Himbeeren“ ist der Titel einer Neuinterpretation des Märchenklassikers „Bremer Stadtmusikanten“ und ein Singspiel für Senioren des Theologen Johann Friedrich Konrad. Es wird am Samstag, 15. September, um 15 Uhr im großen Speisesaal des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses aufgeführt. Es lädt auf humorvolle Weise ein, den Lebensabend in all seinen Facetten zu genießen. Leben, ohne einem bestimmten Zweck zu dienen, lautet die Devise des Stückes.

In der von dem Lampertheimer Musikwissenschaftler, Chorleiter und Organisten Thomas Braun überarbeiteten Fassung, werden neben den vier Stadtmusikanten auch die Zuhörer in das Geschehen eingebunden. Vier Sprecher und bekannte Melodien, zu denen jeder mitsingen kann, führen durch die Handlung. Braun begleitet am Akkordeon. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.09.2018