Sinnvolle Spenden

Lampertheim.In der nächsten Woche bittet die evangelische Martin-Luther-Gemeinde wieder um Kleiderspenden für die Nieder-Ramstädter Diakonie. Von Montag bis Samstag ist das Gemeindehaus von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Dort können die in Säcken oder Kartons verpackten Kleidungsstücke abgegeben werden.

Jedes Jahr kommen bei der Sammlung in der Luther-Gemeinde zwischen drei und dreieinhalb Tonnen Kleiderspenden zusammen. „Das ist richtig viel“, sagt Harald Iser, der bei der Nieder-Ramstädter Diakonie in Mühltal (Kreis Darmstadt-Dieburg) für die Sammlung zuständig ist. Für die nächste Woche hat er zwei bis drei Abholtermine eingeplant, weil die große Menge auf einmal mit dem Transporter gar nicht abzufahren ist.

Schon seit Jahrzehnten wird in der Gemeinde für die Einrichtung gesammelt. Wann genau es angefangen hat, weiß niemand mehr. „Auf jeden Fall schon in den 1970er Jahren“, meint Pfarrer Ralf Kröger. Bei vielen Lampertheimern sei es in den Köpfen fest drin, dass es einmal im Jahr diese Möglichkeit gibt, seine aussortierten Kleider abzugeben, sagt er im Gespräch mit dem Südhessen Morgen. Irgendwie sei das ja auch eine Win-win-Situation, sagt der Pfarrer. Die Spender wüssten, dass mit ihren Kleidungsstücken noch etwas Sinnvolles gemacht werde, und für die Diakonie sei es gleich auf mehrere Weisen hilfreich.

Wie Iser berichtet, gehen die gut erhaltenen Stücke in den Second-Hand-Shop im Fliednerweg 11 in Mühltal, wo sie von Jedermann zu günstigen Preise erworben werden können. Dort lande der Großteil der Lampertheimer Spenden, weil das meiste wirklich gut erhalten sei. Das, was nicht mehr verkauft werden könne, werde entweder an Verwerter weiterverkauft oder gehe in die Mühltal-Werkstätten. Dort würden die Textilien von Knöpfen, Reißverschlüssen und Ähnlichem befreit und zu Einmal-Putzlappen verarbeitet, die beispielsweise in Industriebetrieben für das Reinigen von Maschinen verwendet werden, erklärt Iser. Er ist froh und dankbar, dass die Lampertheimer schon so lange so spendenfreudig sind und damit die Arbeit der Nieder-Ramstädter Diakonie sinnvoll unterstützen. swa

