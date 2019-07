Ski- und Freizeitclub im Dreiländereck

Lampertheim.Die diesjährige Städtefahrt führte 40 Mitglieder des Ski- und Freizeitclubs Lampertheim ins Dreiländereck Aachen, Maastricht und Lüttich.

Die Fahrt startete Richtung Aachen, einen Zwischenstopp legte die Reisegruppe in Bad Münstereifel ein. Dort trafen die Ausflügler auf den Torwächter und des Torwächters Weib, die vieles bei einem Rundgang durch die historische Altstadt zu berichten hatten. Der Tag fand seinen Abschluss im Aachener Brauhaus.

Am nächsten Tag standen eine Schifffahrt in Maastricht und eine Stadtrundfahrt in Lüttich auf dem Programm. Am nächsten Tag folgte noch eine Fahrt rund um Aachen, am Mittag konnte jeder dann auf eigene Faust die Altstadt von Aachen erkunden.

Die Rückfahrt führte über Koblenz. Das Deutsche Eck lud bei strahlendem Sonnenschein zum Verweilen ein. Dank guter Organisation, schönem Wetter und netter Gesellschaft war dies für alle ein gelungener Wochenend-Trip. red

Mittwoch, 10.07.2019