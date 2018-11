Skifreizeit für Jugendliche

Lampertheim.Die evangelische Lukasgemeinde bietet im Rahmen ihrer Jugendarbeit vom 2. bis 9. Januar eine Skifreizeit im Montafon für Jugendliche ab 13 Jahren an, die von Birgit Ruoff und Holger Sauerwein geleitet wird. Die Gruppe ist direkt am Golm im Skigebiet im Haus Sonnenheim untergebracht. Es besteht die Möglichkeit, die Skiausrüstung zu leihen und einen Skikurs zu belegen. Die Teilnahme an der Freizeit kostet 370 Euro. Am Donnerstag, 6. Dezember, gibt es ein verbindliches Vortreffen zum gegenseitigen Kennenlernen und für organisatorische Absprachen. Anmeldungen nimmt Birgit Ruoff, Gemeindepädagogin der Lukasgemeinde entgegen. Der Anmeldeflyer ist auf der Homepage der Gemeinde (lukasgemeinde-lampertheim.de/jugendfahrt) zu finden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018