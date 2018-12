Skifreizeit im Montafon

Lampertheim.Das neue firmierte Dekanat Bergstraße startet durch Gemeindepädagogin Birgit Ruoff und Holger Schinz-Sauerwein mit einer Skifreizeit für Jugendliche im Montafon ab 13 Jahren ins neue Jahr. Im Haus „Sonnenheim“ des Dekanats sind die Teilnehmer vom 2. bis 9. Januar untergebracht. Das Haus steht in der Talabfahrt am Vandanser Hausberg Golm auf knapp 2000 Meter Höhe. Die Freizeit kostet ohne Extras 370 Euro. Es besteht die Möglichkeit über die ortsansässige Skischule einen Ski- oder Snowboardkurs zu belegen. In Dreier-Gruppen kann man sich auch selbstständig durch das Skigebiet bewegen. Ansprechpartnerin für Anmeldungen und Fragen ist Birgit Ruoff, Gemeindepädagogin, Telefon 0160/99 71 88 43. red

