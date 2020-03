So mancher trickst für mehr Desinfektionsmittel

Lampertheim.„Bescheuert“, sagt Janine Hartmann und schüttelt den Kopf, „scheinbar kann man Klopapier jetzt essen“. Die 27-Jährige steht vor einem meterlangen Regal. Es ist wie leer gefegt. „Muss‘ wohl ähnliche Nährwerte haben wie Nudeln“, meint Antje Janson lakonisch.

Die beiden Freundinnen erledigen am Samstag ihren wöchentlichen Einkauf im Drogeriemarkt. Für die Produkte der „Corona-Liste“ kommen sie am frühen Vormittag aber schon viel zu spät. „Die letzte Packung Toilettenpapier haben wir hier vor anderthalb Wochen gesehen“, erinnern die Frauen noch schwach. Ein Blick durch die Lampertheimer Super- und Drogeriemärkte zeigt: Das ist kein Einzelfall. Vom Hamstern ist auch die Spargelstadt nicht verschont geblieben. Dabei versichern die meisten Einzelhändler: Es gibt keine Produktionsengpässe, auch Nudeln und Toilettenpapier seien in ausreichender Menge vorhanden. Sie können nur nicht so schnell nachgeliefert werden. Dabei scheint die Lage in der Kleinstadt noch deutlich entspannter zu sein als in benachbarten Städten.

Szenenwechsel. Es piepst unaufhörlich: Piep. Piep. Piep-Piep. Im Edeka-Center sind alle Kassen am Samstagmittag geöffnet. Trotzdem stauen sich die Warteschlangen mehrere Meter in den Markt zurück. Bedenkt man die Empfehlungen der Gesundheitsämter, soziale Kontakte möglichst zu vermeiden, mutet dieses Schauspiel schon ein wenig grotesk an. Volle Parkplätze, volle Flure und leere Regale bei ausgesuchten Produkten – verkehrte Welt im Supermarkt. Während Cafés, Bars oder Kulturstätten entweder schon dicht sind oder vor der Schließung stehen, drängen sich hier zahlreiche Menschen. „Uns steht wohl ein Atomschlag bevor“, umschreibt ein Mann achselzuckend die Lage, als er mit seinen Einkäufen aus dem Markt kommt.

Marktleiter im Dauerstress

Die meisten Regale sind hier noch gut gefüllt, Hunger leiden muss ohnehin niemand. Es helfe nichts: Einkaufen müsse man eben, sagen die Kunden. Über mangelnde Kundschaft können sich die Einzelhändler jedenfalls nicht beklagen. Von den Marktleitern heißt es deshalb auf Nachfrage zu leeren Regalen praktisch unisono: „Keine Zeit“. Bei dem Ansturm können sie auf keine helfende Hand verzichten. Im Angebot haben die Einzelhändler alles, was beste Gesundheit verspricht. Ingwer, Brokkoli, Paprika oder Artischocken – Vitamin-C-Bomben und Ernährungswunderwaffen stehen wohl ganz oben auf der Einkaufsliste.

Andere Geschäfte verkaufen im Eingangsbereich gleich ganze Rundum-Sorglos-Putz-Pakete. In einem Eimer findet sich alles, was es zum Säubern braucht. Natürlich nur solange der Vorrat reicht – und ohne Desinfektionsmittel. Als Ersatz kaufen viele Kunden Hygienespüler. „Wahrscheinlich, weil sie nicht wissen, dass das etwas ganz anderes ist“, vermutet eine Mitarbeiterin im Drogeriemarkt. Dort wurden inzwischen auch Maßnahmen ergriffen: Kundentoilette, Wickelraum und der Passbild-Service sind vorübergehend geschlossen. Ansonsten könne man „nur bestellen und hoffen“. „Mehr können wir auch nicht tun“, bedauert eine Mitarbeiterin. Nahezu alle Märkte haben sich selbst zur Vorgabe gemacht, nur noch „haushaltsübliche Mengen“ herauszugeben. Das sind je nach Produkt bis zu vier Packungen.

Bei Desinfektionsmittel sind die Geschäfte strenger. „Wir stellen das nur noch an die Kasse und versuchen, es dann einzeln und fair herauszugeben, damit so viele wie möglich etwas davon haben“, erklären die Mitarbeiter von „Müller“. Aber auch diese Regelung werde von einigen Kunden umgangen.

„Ja, wir haben heute gehamstert“ gibt ein Familienvater zu. Etwa 500 Euro habe er nur für Lebensmittel und Haushaltsware heute ausgegeben. „Aber alles haltbare Dinge“, versichert er. Um sich für eine mögliche Quarantäne mit ausreichenden Mengen einzudecken und die Einschränkungen zu umgehen, musste er verschiedene Geschäfte besuchen.

Viele Kunden würden inzwischen schon anrufen und sich nach den Lieferzeiten erkundigen, erzählt eine Verkäuferin. Die Paletten seien dann innerhalb von Minuten wieder leer. Tatsächlich scheinen sich die Menschen auf einen längeren Aufenthalt in den eigenen vier Wänden vorzubereiten. Neben Toilettenpapier kaufen sie vor allem Grundnahrungsmittel. Ob Weizen-, Vollkorn-, Roggen- oder Dinkelmehl, ob Tomatensoße oder Fertig-Konserven: Viel ist am Samstag nicht mehr übrig. Auch Tiefkühl-Gemüse ist schon ausgesucht.

„Ich halte das alles für Quatsch“, ärgert sich ein Kunde, der selbst kein Toilettenpapier mehr bekommen hat. „Ich will doch nur ein Paket“, sagt er konsterniert. Doch auch im vierten Geschäft habe er nun kein Glück.

Seine Frau ist selbst Verkäuferin. Etwa in Worms oder Mannheim, das bestätigen auch andere Kunden, gehe es deutlich chaotischer zu. Ob sie „zu blöd sei, Ware zu bestellen“, sei noch das Harmloseste, was ihr Kunden an den Kopf werfen. Auch sie bestätigt: Die Angst vor dauerhaft leeren Regalen ist unbegründet. Man käme lediglich mit der Lieferung nicht hinterher. Ihr Mann fragt sich indes, was mit der gekauften Ware geschieht. „Wenn die Apokalypse ausbleibt“, meint er, „dann läuft alles ab. Anderswo hungern Menschen“.

Peinlich oder nur gut vorbereitet?

In Lampertheim fällt auf: Die allermeisten Menschen kommen mit üblichen Mengen aus dem Supermarkt und äußern Kritik an Hamsterkäufen. Für Veranstaltungsabsagen dagegen haben fast alle Verständnis.

Fragt sich nur, wer dann die Regale leer gekauft hat. Für zwei junge Mädchen ist dieses Schauspiel schon ein Erlebnis an sich. Die Schülerinnen beobachten genau, in welchen Märkten was gekauft wird. „Meine Mutter hat heute Morgen in vier verschiedenen Läden eingekauft, um die Beschränkungen zu umgehen“, verrät ein Mädchen. „Peinlich“, findet sie das. Andere meinen dagegen: gut vorbereitet.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.03.2020