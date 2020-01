„So viel Spaß beim Lernen wie noch nie“

Lampertheim.„Es haben alle bestanden“, verkündete Christian Hörnle, Leiter des Projekts „Pakt für den Nachmittag“ der Elisabeth-Selbert-Schule (ESS). Die zwölf Bergsträßer Betreuungskräfte hatten am Vormittag noch ihre Abschlusspräsentationen vorgestellt, waren dann gemeinsam zum Mittagessen gegangen und trafen sich anschließend im MediaMaxx, um ihre bestandene Abschlussprüfung zu feiern.

Aus den Händen von Landrat und Schuldezernent Christian Engelhardt erhielten die Frauen ihr Zertifikat und ihre Freude war riesengroß. Sie hatten einen 15-wöchigen Landeslehrgang absolviert, den die Kreisverwaltung anbot. Der Kurs fand an der ESS in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule statt. „Es war der zweite Lehrgang“, erklärte Regina Heußer, Fachbereichsleiterin der Kreisvolkshochschule.

Betreuung bis 17 Uhr

„Die Teilnehmerinnen arbeiten als Betreuerinnen an Schulen“, erklärte Engelhardt. An den Grundschulen im Kreis sei ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot ausgebaut worden. Wenn Eltern ganztags arbeiten, werde für die Kinder eine entsprechende Einrichtung am Nachmittag gebraucht. Der Pakt biete die Betreuung bis 17 Uhr und an Ferientagen an. Neben der finanziellen Unterstützung sei der Kreis als Schulträger verantwortlich für die Grundlagen der Nachmittagsbetreuung. Engelhardt dankte Schulleiterin Gabriele Polzin für die Unterstützung.

Die Teilnehmerinnen hätten sehr motiviert gelernt, erklärte der Dozent und Lehrer an der ESS, Christian Hörnle. Beispielsweise erläuterte er, wie eine Erzieherin reagieren solle, wenn sie ein aggressives Kind wahrnehme. Der Inhalt des Lehrgangs sei eine Kombination von Theorie und Praxis. Die Teilnehmerinnen befassten sich ebenso mit pädagogischen und rechtlichen Grundlagen wie mit Grundsatzfragen der Ganztagsbetreuung.

Feinfühligkeit gefragt

Rita Klemmer ist Betreuerin in der Schillerschule. Sie war von Leiterin Ulrike Ebert angesprochen wurden, den Lehrgang zu belegen. Informationen darüber, was eine Fachkraft bei schwierigen Kindern tun könne, seien wichtig gewesen. Feinfühligkeit zeichne eine gute Betreuerin aus. „Auch der Themenschwerpunkt Kindheit im Wandel war aufschlussreich“, erklärte die 67-Jährige. „Lernen hat mir noch nie so viel Spaß gemacht wie in diesem Kurs“, schwärmte Nina Jouhary. Die 52-Jährige ist Betreuerin in der Pestalozzischule. Sie bedankte sich im Namen der Absolventinnen bei Kursleiter Hörnle.

„Die Qualifizierungsmaßnahme war super“, freute sich auch Christiane Krotz, Betreuerin in der Pestalozzischule. In manche Alltagssituationen wöllten Kinder mit einbezogen werden, mitentscheiden und mithandeln. Wie eine Betreuerin mit den Herausforderungen umgeht, müsse gelernt werden, damit situationsorientierte Entscheidungen getroffen werden könnten, sagte die 51-Jährige.

Vasiliki Papadopoulou arbeitet in der Betreuung der Goetheschule. „Wir haben viel über die emotionale Entwicklung bei Kindern gelernt“, berichtete die 48-Jährige. Ein Lerninhalt sei gewesen, dass das Verhalten aggressiver Kinder von vielen Faktoren abhängig sei und dass man den Kindern geduldig begegnen sollte. „Der Lehrgang hat mich selbst gestärkt und ich war glücklich im Team“, betonte Papadopoulou. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020