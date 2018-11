Söder-Wahl wegen Wurst

Lampertheim.„Man hört mich, bevor man mich sieht“, setzt Andrea Limmer das Publikum im London Pub in Kenntnis, als sie sich den Weg zur Kleinkunstbühne bahnt. Zuvor hatte die zierliche Kabarettistin bereits im Bereich des Tontechnikers Nico Braun ein Warm-Up durchgeführt, um ihre Leistungsfähigkeit in der Show zu steigern. Ihr Auftritt ähnelt einem Fitnessprogramm, und auch der Yoga-Sonnengruß fehlt nicht.

Wie ein Sportler setzt sie auch ihre Energie ein und bringt neben rasantem Redefluss eine geballte Ladung Kabarett und Comedy auf die Bühne. Obwohl sie im Laufe des Abends immer wieder ankündigt: „Nur noch diesen einen Gag und dann wird geschwiegen.“ Die Aussage ist natürlich nicht ernst zu nehmen, denn dann wäre ja Schluss mit lustig und das Publikum enttäuscht. Dennoch heißt der Titel ihres Satireprogramms „Das Schweigen der Limmer“.

„Liebe Festgemeinde“, ruft die Protagonistin, „ich bin die Limmer Andrea aus Niederbayern.“ Und die spricht auch den Abend über niederbayrische Mundart, lässt aber kaum ein gutes Haar am Wetter in ihrer Region und den Einheimischen, die sich untereinander heirateten. Durst sei schlimmer als Heimweh, meint Limmer: „Entweder du ziehst dort fort oder du saufst.“

Der Wirbelwind steht keine Sekunde still. Spritzig absolviert Limmer ihr Debüt in Lampertheim. Das Publikum amüsiert sich derweil prächtig – immer wieder ertönen Lachsalven. Besonders lustige Szenen liefert Limmer, wenn sie in verschiedene Rollen schlüpft und mit den Figuren Zwiegespräche führt. Wenn sie tadelt, tritt betroffene Stille ein, denn diese Anstöße regen zum Nachdenken an.

Mit ihren Pointen schafft es Limmer, die Kunst des Kabaretts aufzuzeigen und ihre Kritik humorvoll zu verpacken. Die Themen gehen flott ineinander über. In ihren Darstellungen des Alltags kommen auch Politiker und Parteien vor: „Wenn du zehn Scheiben Hirnwurst gegessen hast, wählst du auch einen Markus Thomas Theodor Söder.“ Eberhardt Alexander Gauland verfolge sie sogar im Albtraum. Die 33-Jährige nimmt ihre Ukulele in die Hand und singt: „Braun, braun, braun sind des Gaulands Kleider.“

Bei ihren Singspielen, wie dem Lied über den niederbayrischen Urschrei und den Watschenbaum, lassen sich die Zuschauer mitreißen, singen und klatschen. Dieser Lampertheimer Chor sei schöner als der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco, lobt Limmer und empfiehlt: „Liebe Zuckermäuse, der Rest des Programms ist Schweigen.“

Ein nicht enden wollender Applaus ertönt und fordert von der Kabarettistin mehrere Zugaben. „Dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, ist die härteste Währung, die wir haben“, sagt Limmer und fügt hinzu: „Wenn ihr krank seid, dann geht zum Arzt, wollt ihr streiten, geht zum Anwalt und wenn ihr euch freuen wollt, kommt zu mir.“

