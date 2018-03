Anzeige

Lampertheim.Als Hedwig Franzreb in Pommern geboren wurde, lag das Kaiserreich schon in seinen letzten Zügen und eine nicht ganz einfache Zeit begann. 100 Jahre ist sie nun alt, und die Fülle von Ereignissen, ob gut oder schlecht, lässt sich kaum rekapitulieren. Dass jemand 100 Jahre alt wird, ist auch in der heutigen Zeit keine Alltäglichkeit. Ein solch besonderer Anlass bringt dann auch besonderen Besuch: So zählte auch Landrat Christian Engelhardt zu den Gratulanten und zeigte sich beeindruckt von der geistigen Frische der Jubilarin. Heppenheimer Traubensaft für die Gesundheit hatte er als Präsent dabei, neben den obligatorischen Urkunden und Glückwünschen. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer kam zum Gratulieren. Beide Besucher machten der Jubilarin große Freude, wie sie mehrfach versicherte.

Franzrebs Lebensweg begann in einer großen Familie mit fünf Schwestern und einem Bruder. Der Vater verdiente den Lebensunterhalt als Förster. Schon bald nach der Schule ging sie nach Berlin, wo sie bei einem hochrangigen Offizier im Haushalt arbeitete. Dort lernte sie ihren Mann Willi kennen und lieben. Geheiratet wurde 1942. 1944 kam Sohn Bernd auf die Welt. 1946 siedelte die Familie nach Lampertheim um, wo sie seitdem in der Steinstraße zu Hause ist. Bei Bopp und Reuter in Mannheim verdienten die Eheleute ihren Lebensunterhalt. Tanzen war ihre große Leidenschaft.

Ehemann Willi verstarb 2005 im Alter von 85 Jahren und auch ihren Sohn Bernd verlor Franzreb 2014. So bleibt ihr nur Enkel Thorsten, der in Köln lebt und gelegentlich vorbeischaut. Im Haus lebt sie mit einer Pflegerin, die ihr die Hausarbeit abnimmt. Trotz des hohen Alters ist Franzrebs Tagesablauf immer noch von Aktivitäten geprägt. Im Haus läuft sie herum, hilft im Haushalt mit und drängt immer auf Spaziergänge, die sie allerdings im Rollstuhl sitzend unternimmt. Das Café Schmerker ist dann oft das Ziel. sto