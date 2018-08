„Sommerferien-Fluch“ bei Tennisjugend

Anzeige

Die Doppel liefen etwas besser und die Kombination Leonie Münzenberger/Leonie Groß gewann ihr Doppel, aber Amelie Groß/ Thuy-Linh Du unterlagen den Gegnern. So stand es am Ende 2:4. Dennoch liegen die Juniorinnen derzeit auf dem dritten Platz ihrer Bezirksliga. Die männliche U18 II traf auswärts auf den TC Viernheim III. Die Einzel verliefen sehr gut, so dass Bennet Engelmann, Moritz Döring und Kaan Bauer ihre Einzel schnell gewinnen konnten. Die Doppel waren hingegen knapp: Döring/Engelmann gewannen ihr Doppel und Bauer/Ernst unterlagen extrem knapp der U18 II aus Viernheim.

Die U18 I männlich hatte an diesem Spieltag weniger Erfolg. Die Mannschaft, besetzt mit Finn Radatz, Frederic Geister, Florian Werner und Nico Goczol, tat sich schon in den Einzeln recht schwer gegen die SG Weiterstadt. Florian Werner war der Einzige, der nach der Sommerferienpause sein Einzel gewinnen konnte. Die Doppel liefen hier auch nicht sehr glücklich: Beide Doppel wurden, wenn auch knapp, verloren und so stand es am Ende 1:5, was für die Jungs aus der U18 I aber erst die erste Niederlage der Saison war. Sie führen weiterhin die Tabelle der Bezirksliga an.

Abschließend kann man sagen, dass trotz der langen Ferien die Tennisjugend schnell wieder ins Spiel gefunden hat und einige gute Begegnungen zustande gekommen sind. Die Mannschaften haben ihre Motivation gefunden und machen sich fit für den Endspurt der Saison. Der „Sommerferien-Fluch“ führte allerdings insgesamt zu gemischten Ergebnissen. red

