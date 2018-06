Sommerfest mit Wermutstropfen

Anzeige

„Das ist heute emotional nicht einfach für mich“, gab Rhiel unumwunden zu. Damit nicht genug, bedeutet der personelle Aderlass auch für die Ortsgruppe nichts Gutes. „Wir werden demnächst in der Mannheimer Gruppe aufgehen“, sagte Günther, die aber betonte, dass Aktivitäten wie das Spielecafé erhalten blieben.

Von Melancholie oder Abschiedsschmerz war beim Sommerfest dann aber nicht mehr viel zu spüren. Grillgut brachten die Besucher mit, Getränke wurden gestellt. Patrick Fleckenstein, Pfarrer der St. Andreas-Gemeinde, hatte im Vorfeld für die Veranstaltung gesammelt. Auf dem großen Areal gab es viele Spielmöglichkeiten für den Nachwuchs, die Erwachsenen zogen meist den geselligen Plausch vor.

Zu etwas vorgerückter Stunde machte man sich am Lagerfeuer an die Zubereitung des Stockbrotes. Bis in die Nacht hinein tauschten sich Lampertheimer und Flüchtlinge miteinander aus, ehe das Fest sich dem Ende entgegen neigte und es für Benedikt Rhiel und Kristof Gnändinger hieß, endgültig Abschied zu nehmen. jkl

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.06.2018