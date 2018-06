Anzeige

Lampertheim.Das Sommerfest der Lukasgemeinde am Sonntag, 24. Juni, ist dem 150. Jubiläum der Lampertheimer Domkirche gewidmet. Um 10 Uhr ist die Bevölkerung zu einem Familiengottesdienst in die Domkirche eingeladen. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht „Noah“, das Musical der Kinderchöre unter der Leitung von Kantorin Andrea Hintz-Rettenmaier. Alle Pfarrer der Lukasgemeinde wirken in diesem Gottesdienst mit.

Im Anschluss sind alle eingeladen zum Begegnungsfest im Gemeindezentrum, Römerstraße 94. Für die Kinder gibt es im Pfarrgarten ein Spielangebot. Höhepunkt des Tages aber ist das Bläserkonzert um 18 Uhr in der Domkirche. Posaunenchöre aus Heddesheim, Viernheim und Lampertheim gestalten zusammen die Uraufführung des Werkes „Raumspiele 3 & 4“, das von Jens Uhlenhoff komponiert wurde. Der Eintritt ist frei. red