Anzeige

Lampertheim.Zum Sommerkonzert laden die Schülerinnen und Schüler des Lessing-Gymnasiums am Dienstag, 29. Mai, 19 Uhr, in die Aula der Schule. Beteiligt ist die Fachschaft Musik mit den Musiklehrern Diana Bauer, Ute Junker, Kathrin Gehrling, Cathrin Räpple, Matthies Andresen, Jérôme Dath und Reimund Popp. Akteure sind der Unterstufenchor, der Chor 7 bis 9, die Bläserklasse 6, die Musikklasse 6, der OK Musik, die Big Band, das Blasorchester, der WU 9 Musik und die Bandcoaching-AG.

Von Filmmusik über Oper bis hin zum Jazz und Pop wird musikalisch interpretiert und mit Leidenschaft musiziert. Selbst zum Dirigierstab werden die jungen Protagonisten greifen. Für Getränke und einen Brezelsnack ist gesorgt.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. red