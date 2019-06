Sommerkonzert wird Namen gerecht

Lampertheim.Die Temperaturen waren wie gemacht für das traditionelle Sommerkonzert des Lessing-Gymnasiums. Zahlreich waren Freunde und Familien der Schüler erschienen, um gemeinsam mit den Musikern das nahende Ende des Schuljahres zu feiern. „Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei einem angenehmen, sommerlichen Konzertabend hier am LGL“, begrüßte Diana Bauer das Publikum und eröffnete damit das Programm.

Der erste Auftritt wurde der Gitarren-AG unter der Leitung von Reimund Popp zuteil. Zuerst präsentierte sie die akustischen Klänge von „Cosmic Guitar Man“. Das zweite Stück „Star Wars Main Theme“ erkannten die Zuhörer bereits nach wenigen Takten. Es folgte die Bläserklasse 6 unter der Leitung von Diana Bauer und Ute Junker, die mit „Final Countdown“ ordentlich Stimmung in den Saal brachte. Besonders heiter wurde es mit dem bekannten „Supercalifragilistischexpialigetisch“ aus dem Kinderfilm „Mary Poppins“.

Vor der Pause betrat die Bigband unter der Leitung von Matthies Andresen die Bühne. Bei ihren Stücken „Barbara Ann“ und „One Moment in Time“ konnten die Solistinnen des Ensembles anlässlich ihres bestandenen Abiturs ihr musikalisches Können unter Beweis stellen. Esther Krämer (Klarinette), Franziska Selzer (Altsaxophon), Anna Vollhardt (Querflöte), Doris Weimert (Trompete) und Nina Laut (Altsaxophon) wurden dafür mit einem extra großen Applaus belohnt.

Mit ihrem traditionellen Stück aus der Muppets-Show begleitete die Bigband das Publikum in eine kurze Erfrischungspause. Eine besondere Überraschung gab es für Sekretärin Marion Flatt direkt nach der Pause. Zu ihrem 60. Geburtstag hatte der WU 9 das Lied „Shape of you“ umgedichtet und gratulierte damit im Namen der ganzen Schule. Weiter im Programm ging es mit der Bandcoaching-AG von Reimund Popp, die dem Publikum drei bekannte Lieder präsentierte. Neben „Wonderwall“ und „Hold back the River“ gehörte auch „These Days“ zum Repertoire.

Eine Neuheit gab es in diesem Jahr mit dem Auftritt des „JUNIORchesters“ unter der Leitung von Diana Bauer, das seit diesem Schuljahr besteht. Es soll den Schülern den Übergang von der Bläserklasse in das Blasorchester erleichtern. Mit „Irish Dream“ und „Pirates of the Caribbean“ ließ der Nachwuchs keinen Zweifel daran, dass er das Zeug dazu hat, im großen Orchester mitzuspielen.

Eine weitere Überraschung folgte mit dem nächsten Auftritt, bei dem „JUNIORchester“ und Blasorchester zusammengeführt wurden und gemeinsam „Can you feel the love tonight“ spielten. „Wir haben zusammengeführt, was eigentlich zusammengehört“, erklärte der stellvertretende Schulleiter Jérôme Dath dazu. Die Aula platzte dabei zwar aus allen Nähten, doch das Publikum war von der Darbietung des gefühlvollen Klassikers restlos begeistert.

Am Ende war die Bühne dem Blasorchester vorbehalten. „Das Blasorchester hat in diesem Jahr ein Programm einstudiert, das sich mit Pop-Musik beschäftigt“, kündigte Dath an, der das Orchester leitet. Mit „Leningrad“, „My Dream“ und „Skyfall“ überzeugen die Schüler das Publikum jedoch davon, dass die ungewöhnliche Mischung aus Pop-Musik und Blasmusik durchaus gut klingt.

Die Abiturienten Doris Weimert und Moritz Neumann durften in einem Solo ebenfalls noch einmal ihr Bestes geben und wurden mit Applaus belohnt. Mit seiner Zugabe „Queen on Stage“ verabschiedete sich das Blasorchester von seinem Publikum und das Konzert neigte sich dem Ende zu. „Es war ein wunderbarer Sommerabend mit Gänsehaut-Feeling für alle“, betonte Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur abschließend.

