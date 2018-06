Anzeige

Das Geschehen verteilte sich von Anfang an über das ganze Areal des Parks. Der junge Teil des Publikums fand sich rund um den Spielplatz ein, belagerte die Tischtennisplatten oder das Klettergerüst. Viele Gruppen machten aus der Platznot eine Tugend, hatten Decken mitgebracht und machten es sich in Picknick-Manier gemütlich. Für die Versorgung war ebenfalls gesorgt. Egal ob kühles Bier, Limo, Cocktail oder eine deftige Wurst vom Grill, für Stärkungen war gesorgt.

„Bei aller Geselligkeit ist das Fest natürlich in erster Linie auch finanziell sehr wichtig für die Musikschule“, sagte Sum. Für ihn ist die Erweiterung des Parkfestes um das Lichterfest eine logische und für alle Seiten gute Sache: „Der Aufwand ist praktisch derselbe, egal ob für ein oder zwei Feste aufgebaut wird, aber für die Bürger wird das Angebot viel attraktiver.“

Die wahre Atmosphäre entfaltet sich stets nach Sonnenuntergang, wenn der Park aufwendig und farbenfroh beleuchtet wird. Den friedlichen Charakter hob Sum noch hervor. In all den Jahren hätte es seitens der Anwohner nie eine Beschwerde oder gar eine Anzeige gegeben. Dafür, dass es so blieb, garantierte der Programmablauf. Ab 22.30 Uhr sank der von der Musik ausgehende Geräuschpegel deutlich, als Ju-Hee Oh und Elena Haag auf Klavier und Akkordeon nur noch ruhige und stimmungsvolle Stücke darbrachten.

Die laue Sommernacht in Kombination mit guter Musik und Verköstigung sorgten dafür, dass es ein Großteil der Besucher bis weit nach Mitternacht im Stadtpark hielt.

