Lampertheim.cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) laden am Donnerstag, 7. Juni, 20 Uhr, zum Konzert mit dem Titel: „Simply Red Tribute Night“ in den Schwanensaal ein. Die Band feierte vor allem in den 80er und 90er Jahren Erfolge. Neben Projektleiter Heiko Persson (Gesang) werden die Musikerfreunde Louisa Yalden (Gesang), Barbara Boll (Gesang), Patrick Schneller (Schlagzeug), Patrick Embach (Keyboard, Gesang), Matthias Klöpsch (Gitarre), Frank-Willi Schmidt (Bass), Hans-Peter Stoll (Trompete) und Hans-Jürgen Götz (Percussion) auf der Bühne stehen.

Tickets sind für 10 Euro im Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00), Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße, (06206/5 36 92), Horlé – Haus der Geschenke, Kaiserstraße 19 (06206/22 39), bei der Gaststätte „Zum Pit“, Nibelungenstraße 66, 68642 Bürstadt (06206/70 76 81) und an der Abendkasse erhältlich. Die Veranstaltung ist teilbestuhlt. red