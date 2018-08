Biblis.Unter dem diesjährigen Motto „Sonne, Strand und Meer“ trafen sich die Bewohner und ihre Besucher auf der Terrasse der Best Care Residenz. Das Motto war schon beim Eintreten in die Residenz unschwer zu erkennen. An den Decken, den Fenstern und auf den Regalen waren die von den Bewohnern gebastelte Deko zu bewundern. Da gab es unter anderem Seepferdchen, kleine Quallen, Windspiele und Seegras.

Um 12 Uhr ging es los. Einrichtungsleiterin Andrea Löffel begrüßte die Anwesenden und bedankte sich für die tolle Vorbereitung des Festes. SKD-Leiterin, Jessica Wilker-Nahm bat daraufhin um ein stilles Gedenken für die verstorbenen Bewohner. Bei dem Lied von Andreas Gabalier „Amol sehn wir uns wieder“ verbrachten alle Anwesenden emotionale Minuten.

Der muntere Teil fand großen Anklang. Ein Gedichtsvortrag von Bewohnerin Gerda Vona erntete viel Beifall und die Damen des SKD trugen einen flotten Tanz vor, der mit 99 Luftballons von Nena endete. Hierzu duften alle Anwesenden mit Helium gefüllte Ballons steigen lassen. Natürlich hatten einige Bewohner auch wieder einen Sitztanz zu verschiedenen Liedern vorbereitet, was mit anhaltendem Applaus geehrt wurde.

Die DFC-Küken waren auch mit von der Partie. Zwei tolle Tänze und Kinderschminken von Tanja Adler waren weitere Highlights des Tages.

Zum Abschluss gab es noch eine alkoholfreie Melonenbowle, die von allen sehr gut angenommen wurde. Danach suchten alle Bewohner ihre Zimmer auf und freuen sich jetzt schon auf das nächste Fest. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018