Sonnenspaziergang wie Balsam für die Seele

Lampertheim.Das sonnige Wetter am Wochenende nutzten viele Lampertheimer für einen Winterspaziergang auf dem Biedensand. Anders als an der benachbarten Bergstraße fiel das Rodelvergnügen für die Kinder zwar buchstäblich ins (Tau-)Wasser, doch dafür lud der strahlende Sonnenschein vor allem am Sonntag zu einem Ausflug in die Natur oder zumindest ins Freie ein. Angesichts des weiter geltenden Lockdowns und der wenig verbesserten Pandemielage empfand manch einer die sonnigen Stunden sicher wie Balsam für die Seele. Auch am Montag hielt das schöne, wenn auch eisige Wetter noch an. Für die kommenden Tage werden mildere Temperaturen, Wind und Regen vorhergesagt. Unser Foto zeigt eine Spaziergängerin auf dem Entensteg im Naturschutzgebiet Biedensand. / lex

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.01.2021