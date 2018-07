Anzeige

„Ihr könnt einmal übermalen“, ermutigte Schura und erklärte, dass Künstler das Medium Aquarellfarbe vor allem wegen ihrer Frische und Transparenz schätzten. Die Jugendlichen erkannten erst einmal, dass sie für ihre Kunstwerke nur eine geringe Ausstattung benötigten: Farbkästen mit Aquarellfarben, Pinsel, Wasser und Aquarellpapier. „Das Spezialpapier ist stärker, saugt die Farbe in sich herein und wellt sich nicht so schnell“, sagte Schura. Grundsätzlich sei die Stärke des Papiers ein elementarer Faktor für den Farbauftrag. Die jungen Amateurmaler sollten deshalb immer geeignetes Papier benutzen. Vorübungen im Workshop seien wichtig, damit die Malerei von Erfolg gekrönt sei, so der Dozent.

Zunächst ging es um die Trockentechnik, die für die Jugendlichen einfacher anzuwenden war. Die Nass-in-Nass-Technik gestaltete sich schon etwas schwieriger. Christian Schura stand den Jugendlichen helfend zur Seite. Zuerst wurde das Arbeitsblatt mit Wasser nass gemacht, dann wurde die wässrige Farblösung aufgetragen.

In dieser Technik, mit einer verwaschenen Darstellung also, wollte Leonie arbeiten. Der Zwölfjährigen schwebte es vor, einen Sonnenuntergang über dem Meer zu malen. „Später können noch Feinheiten mit Aquarellstiften herausgearbeitet werden“, erläuterte Schura. Kevin und Marvin wollten lieber Comics zeichnen und arbeiteten munter drauf los. Sie zeichneten mit Bleistift vor und malten die Figuren anschließend mit Farbe aus und erweckten sie so zum Leben. roi

