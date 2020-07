„Sonst kocht das Ganze über“

Lampertheim.Sicherheit und Ordnung durchzusetzen – das wird in Lampertheim immer schwerer. Die städtischen Ordnungskräfte haben alle Hände voll zu tun, die angespannte Lage an der gesperrten L 3110 sowie an Alt- und Neurhein zu kontrollieren. In einer Pressemitteilung sendet Bürgermeister Gottfried Störmer einen Hilferuf an die Politik. Mit sechseinhalb Stellen sei die Arbeit im Ordnungsamt nicht mehr zu

...