Sopran tritt gegen Tenor an

Hofheim.Einen unterhaltsamen Abend bei bester Stimmung erlebten die Besucher der närrischen Singstunde des Katholischen Kirchenchores und Gesangvereins Cäcilia. Für den musikalischen Einstieg sorgten Anja und Martin Stumpf am Klavier und Saxofon.

Die Cäcilia-Vorsitzende Andrea Rank zeigte sich erfreut über die Resonanz und hieß mit Jutta Merz, Karin Elsässer, Maria und Toni Sauer gleich ein ganzes Moderatoren-Quartett willkommen, das durch den Abend führte.

Reichhaltiges Buffet

Für zwei der Sängerinnen gab es zunächst noch ein Geburtstagsständchen, bevor die Einladung zum reichhaltigen Buffet erfolgte. Die Aktiven hatten sich für die Programmgestaltung dieses Mal ein unterhaltsames Quiz ausgedacht, unterteilt in die einzelnen Stimmen des Chores. Zuerst kämpfte der Sopran gegen den Tenor. Vor jeder Antwort galt es in eine Fastnachtströte zu blasen, was sich als sehr lustig herausstellte. In der zweiten Runde, beim Alt gegen den Bass siegte der Alt.

Im Aufeinandertreffen mit der Damenrunde gewann der Sopran knapp und durfte sich als Sieger des Abends feiern lassen. Ein tolles Spektakel, das allen gefiel. Dazwischen gab es ein musikalisches Ständchen der „Wanderfreunde“. Dahinter verbirgt sich eine Männerrunde innerhalb des Chores, die sich mehrmals im Jahr zu Wanderungen und zum gemütlichen Beisammensein trifft.

Es versteht sich von selbst, dass in dieser illustren Runde ein paar Weinlieder des unter der Leitung von Werner Stöckel stehenden Chores nicht fehlen durften. Den karnevalistischen Abschluss bildete schließlich ein humorvoll vorgetragenes „Zwiegespräch im Theater“ von Maria und Toni Sauer. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.02.2020