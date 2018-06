Anzeige

Lampertheim.Ab 26. Juni werden in Worms die Einsprüche gegen die geplante Höchstspannungstrasse durch das Unternehmen Amprion behandelt. Dies teilte FDP-Fraktionsmitglied Helmut Hummel in der Stadtverordnetenversammlung mit. Er fragte in Richtung Verwaltung, warum die Stadt ihre Einsprüche bislang nicht geltend gemacht habe. Schließlich hatte das Stadtparlament eine entsprechende Resolution verabschiedet.

Wie berichtet, werden die Ausbaupläne von den Fraktionen kritisch beurteilt. Die Skepsis bezieht sich vor allem auf die für zu gering gehaltenen Abstände zwischen Stromleitungen und Wohnbebauung. Während Hummel in der Debatte dafür eintrat, städtische Bedenken frühzeitig ins Verfahren einzubringen, erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer, Einsprüche könnten erst im Abweichungsverfahren geltend gemacht werden. An dieser Stelle fragte CDU-Fraktionsmitglied Andreas Ott: „Können wir auf den Trassenverlauf dann überhaupt noch Einfluss nehmen?“ urs