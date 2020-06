Sorge um Altschulden

Lampertheim.Das Konjunkturpaket, mit dem die Bundesregierung aus CDU und SPD auch die Kommunen entlasten möchte, kommt beim Lampertheimer Ersten Stadtrat gut an. „Respekt an den Bund“, kommentiert Finanzdezernent Jens Klingler (Bild) das 130 Milliarden Euro schwere Projekt, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eindämmen will.

Klingler wertet es als „starkes Zeichen“, dass im Konjunkturpaket auch Mittel enthalten seien, die den Kommunen nutzten. Beispielsweise Kompensationen für den Einbruch bei den Gewerbesteuern, der in Lampertheim mit einer Halbierung der geplanten Einnahmen in Höhe von zwölf Millionen verknüpft ist. Auch die Übernahme der Unterkunftskosten für hilfsbedürftige Familien sei ein sinnvoller Schritt, der die Landkreise entlaste – und damit gehörigen Druck von den kommunal zu erbringenden Umlagen nehme.

Mit seinem Parteifreund, dem Ersten Kreisbeigeordneten und Landratskandidaten Karsten Krug, stimmt Sozialdemokrat Klingler auch in der Forderung an das Land überein, nun nachzuziehen und die kommunalen Haushalte von der Last der Neuverschuldung zu befreien. Diesbezüglich sorgt sich Klingler um die Altschulden, die im Konjunkturprogramm der Bundesregierung keine Berücksichtigung gefunden hätten.

Leere Fördertöpfe

So müsse auch Lampertheim das Entschuldungsprogramm Hessenkasse weiter bedienen, während die Fördertöpfe unter dem Titel „Starke Heimat“, über die die vom Land einbehaltene Gewerbesteuerumlage an die Kommunen zurückgeleitet werden sollte, wegen der Einnahmeverluste durch die Corona-Krise leer blieben.

Auch haushaltspolitisch weit von der gewohnten Normalität entfernt, hat sich Jens Klingler dennoch vorgenommen, „nicht in Depressionen zu verfallen“. Alles komme jetzt darauf an, „wie wir unser Leben neu organisieren“. Dies gelte auch für die Haushaltsberatungen im Herbst, die Klingler unter erschwerten Bedingungen sieht, da es kaum möglich sein werde, seriöse Berechnungsgrundlagen zu liefern.

Wie dünn das Eis ist, auf dem die für die kommunale Daseinsvorsorge Verantwortlichen stehen, macht Klingler am Beispiel des Freibads deutlich. Seit 2. Juni ist es für Sportvereine wieder geöffnet, und das unter strikten Pandemie-Regularien. Dennoch blieben viele Unsicherheiten im Umgang mit dem Infektionsrisiko. „Das Virus ist ja nicht weg“, sorgt sich Klingler mit Blick auf aktuelle Hotspots im Land. urs (Bild: sto)

