„Sorgen uns um Gesundheit unserer Kinder“

ROSENGARTEN.Verkehrsfragen beherrschten auch die letzte Sitzung der Rosengartener Bürgerkammer in diesem Jahr. Im Dorfgemeinschaftshaus stand aber nicht der Ausbau der B 47, sondern Geschwindigkeitsüberschreitungen und das Überfahren von roten Ampeln im Mittelpunkt.

„Wir sind ein kleiner Ort mit einer großen Straße – und vielen Problemen“, brachte es Bürgerkammer-Vorsitzender Oliver Schmitt mit Blick auf die Tagesordnung auf den Punkt. Eine „extreme Gefahrenkreuzung“ hat die Stadtteilvertretung an der Einmündung von der B 47 in die Guntherstraße ausgemacht. Ordnungsgemäßes Linksabbiegen von Worms kommend in den Stadtteil sei mittlerweile kaum noch möglich, berichtete Uwe Probst. Weil im Gegenverkehr von Bürstadt kommend auf der vielbefahrenen Hauptstraße immer mehrere Autos die Ampelanlage bei Rot überfahren würden, komme es täglich zu gefährlichen Situationen und Beinahe-Unfällen.

Bürgermeister Gottfried Störmer nahm den Hinweis auf und kündigte an, die Kreuzung künftig mit Zivilstreifen zu überwachen. Sollte sich der Verdacht im systematischen Ausmaß erhärten, stellte er eine Blitzerampel in Aussicht.

Der Umsetzung der zweiten Verkehrsanfrage stand der Rathauschef eher skeptisch gegenüber. Kammermitglied Richard Krug plädierte für die Verlegung der Radaranlage an der L 3110 in Richtung Lampertheim von der Bushaltestelle näher an den Ortsausgang. Dort habe das Ordnungsamt massive Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. „Radargeräte dienen aber nicht ausschließlich dem reinen Einhalten der Geschwindigkeit, sondern auch dem Sicherheitsaspekt, möglichst viele Menschen zu schützen“, so Störmer.

Deshalb stünden die Anlagen wohl an der Haltestelle, mutmaßte das Stadtoberhaupt. Er leite das Anliegen weiter, die Zuständigkeit obliege aber der Polizeiakademie in Wiesbaden.

Ferner beklagten sich mehrere Mitglieder und Gäste über „brechend volle“ Schulbusse der Linie 601 von Hofheim nach Lampertheim zu Schulbeginn. Es kämen zwar zwei Busse, man stehe aber in beiden „bis an die Scheibe der Tür“. „Kommt es zu einem starken Bremsmanöver, machen wir uns Sorgen um die Gesundheit unserer Kinder“, betonte Ute Haas-Zanlonghi.

Zur B 47 gab es wenig Neues. Auf einem alten Campingplatz in Rosengarten soll ein Auenwald als Ausgleichsfläche für die Aufforstung bei Lorsch entstehen. Störmer teilte ferner spezielle Posten aus dem Haushaltsentwurf mit. Für die energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshaus seien 90 000 Euro, für den Bolzplatz 85 000 Euro eingeplant. 10 000 Euro sollen in das Außengelände der Kita fließen. Vorsitzender Schmitt verkündete außerdem zwei Rücktritte: Rudolf Seiler und Susanne Schumacher stehen nicht mehr zur Verfügung. Damit hat die Kammer bei 14 Mitgliedern nun sechs freie Plätze.

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018