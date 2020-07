„Soßen-Willi“ sorgt für Genuss

Lampertheim.Wieder hieß es für Wilfried Neudecker: „An die Töpfe, fertig, los!“. Der Lampertheimer Hobby-Meisterkoch startete kürzlich in der Champions Week der ZDF-Reihe „Küchenschlacht“ und musste sich gegen andere sehr gute Amateurköche behaupten.

Neudecker trägt den Spitznamen „Soßen-Willi“ und wird für seine Kochkünste nicht nur in Lampertheim verehrt, sondern auch von vielen Zuschauern, die die Sendungsreihe verfolgt haben. Nach dem Wochensieg in der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ – dort wurde er viermal Tagessieger – hatte er sich für die Champions Week qualifiziert und stand deshalb erneut am Studioherd in Hamburg.

Poletto schmeckt’s

Seine Selbstmotivation war: „Ich bin hier, um zu gewinnen.“ Dieser Antrieb half ihm, Energie und Konzentration aufzubauen. Neudecker ist ein gelassener Mensch, und auch die laufenden Kameras haben ihn nicht nervös gemacht. Versunken in seine Arbeit, aber mit großer Wachsamkeit kochte er seinem Ziel entgegen. Am Montag hieß das Tagesmotto „Mittelmeerküche“. Der Lampertheimer wurde von Moderator und Fernsehkoch Nelson Müller mit den Worten vorgestellt, dass „Soßen-Willi“ bisher durch seine besonders guten Soßen aufgefallen ist.

Außerdem gehört Neudecker dem CC-Club Kochender Männer in der Bruderschaft Marmite an und ist Träger des Hummers am grünen Band. Neudeckers Titel, Grand-Maître de Chuchi, ist der höchste Rang des CC-Clubs der Bruderschaft Marmite.

Dann hieß es: „Go Willi go“ und der 70-Jährige kochte und brutzelte auf höchstem Niveau. Dafür wurde er vom Moderator gelobt. Auch die Juroren befanden seine Speisen als hervorragend. Vor allem Jurorin Cornelia Poletto schwärmte von Neudeckers Schlemmereien „Spargelragout grün-weiß mit Karottensauce, Lachsloins und Kartoffel-Scheiben“. Beim Probieren der Karottensoße schwelgte sie genussvoll. Neudecker sei ein Hobby-Koch wie er im Buche steht. Vier Champions präsentieren an dem Mittwoch ihre Spargel-Gerichte, die von Poletto bewertet wurden.

„Ich komme aus Lampertheim, einer Spargelstadt im südhessischen Ried“, sagte Neudecker im Studio. Und dass der Kochclub, dem er angehört „Lampertheimer Spargelrunde“ heißt. Jeden Tag war ein anderes Motto vorgegeben, das die Teilnehmer kreativ gestalten sollten. Neudecker wäre kein Meisterkoch, wenn er sich nicht die schwierigste Variation heraussuchen würde. Das heißt, er legte den Pflichtspeisen noch einen Schwierigkeitsgrad oben drauf. Vier Tage lang zauberte er exquisite Gerichte. Auch Nelson Müller bestätigte anerkennend: „Willi hat wieder ein aufwendiges Gericht herausgesucht.“

Zuletzt präsentierte der Lampertheimer Hobbykoch „Gratinierten Lammlachs mit Thymian-Minz-Jus, Olivenpolenta, Artischocken und Orangen-Zwiebel-Carpaccio“. Müller staunte: „Mit dem Gratinieren hat sich Willi sehr viel aufgebürdet.“ Die lukullischen Speisen wurden unter dem Motto „Warenkorb“ zubereitet. Das sei ein spannendes Thema, hatte Nelson Müller gesagt. Denn die Teilnehmer bekamen Pflichtzutaten gereicht, aus denen sie sich bedienen mussten. Obendrein war es erlaubt, nach weiteren Lebensmitteln zu greifen. Doch der Geschmack seiner Polenta wurde vom Juror, dem Jungkoch Robin Pietsch, bemängelt und damit war es für „Soßen-Willi“ kurz vor dem Finale vorbei.

„Soßen-Willi“ lag sehr gut im Rennen, konnte aber „nur“ den dritten Platz erreichen. Was die Zuschauer allerdings nicht ahnen konnten, der Lampertheimer war von Schmerzen gebeutelt. Und diese Beschwerden unterdrückte er mit Schmerzmitteln. Zurück in Lampertheim sagte Neudecker: „Ich bin geknickt, dass ich nicht weitergekommen bin. Aber ich werde weiter kochen, denn das ist meine Leidenschaft.“ Auch an Kochshows werde er wieder teilnehmen, denn: „Mir macht das Kochen Spaß, deshalb ist der Aufwand kein Stress für mich.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.07.2020