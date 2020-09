Sozialausschuss stimmt Konzept zu

Einstimmig – bei einer Stimmenthaltung des Grünen-Stadtverordneten Gregor Simon – haben die Mitglieder des Sozialausschusses der Einrichtung einer Kulturtafel zugestimmt. Zuvor hatte Rolf Hecher, Leiter des zuständigen Fachbereichs 40 (Bildung, Kultur und Ehrenamt), den Parlamentariern in der Sitzung das Konzept vorgestellt, das die Verwaltung erarbeitet hat. Auch im Ausschuss – wie schon vorher im Gespräch mit den Lampertheimer Sozialdemokraten – zeigte sich Hecher zuversichtlich, dass die Stadtverwaltung die Organisation selbst hinbekommt – auch ohne Partner. „Wir wollen das einfach starten und ein Jahr ausprobieren“, sagte er und bat zugleich um Geduld und Ausdauer. „Es dauert Jahre, bis so etwas etabliert ist“, so Hecher. swa

