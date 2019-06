Sozialdemokraten fordern Durchfahrverbot für Lkw

Hofheim.Die Hofheimer Sozialdemokraten haben am Alten Rathaus ihren roten Tisch aufgebaut. Diesen Stehtisch nehmen die Genossen zu besonderen Aktionen mit. Diesmal geht es um eine Zählung von Lkw mit über 3,5 Tonnen Gewicht.

Denn nicht nur in den Nachbargemeinden wie etwa in Biblis oder Bürstadt, sondern auch in Hofheim hat der Lkw-Verkehr zuletzt enorm zugenommen, was den Sozialdemokraten ein Dorn im Auge ist.

Wegen der Mautbelegung einiger Bundesstraßen fährt inzwischen immer mehr Schwerlastverkehr durch den Stadtteil. Die Lastkraftwagen erhöhen das Verkehrsaufkommen dort enorm, kritisieren die Sozialdemokraten, von den Erschütterungen ganz abgesehen.

„Es geht auch um die Sicherheit“

Auf Dauer streben die Hofheimer Genossen an, die Durchfahrt von Hofheim für Lkw komplett sperren zu lassen. „Es geht auch um die Sicherheit und die zusätzliche Belastung durch Abgase“, betont Rita Rose, die wie Rose Beisel, Lydia Winter, Hans Hahn und die SPD-Vorsitzende Silke Lüderwald zu den „Brummi-Zählern“gehört.

In 90 Minuten registriert das Team zehn Lkw. In Bürstadt hatte es ähnliche Zählungen gegeben. Rita Rose verweist auf ein Schreiben der Bürstadter SPD-Fraktion, die auf eine Messung für Hofheim verweist, die 250 Lastkraftwagen in 24 Stunden gezählt habe.

An der Abfahrt der Rheinbrücke in Richtung Wehrzollhaus steht bereits ein Schild, dass die Durchfahrt für Laster zumindest von 20 bis 6 Uhr gesperrt ist. Ein solches Schild wünschen sich die Sozialdemokraten auch für Lkw, die aus Richtung Bobstadt kommen. „Man sollte von beiden Seiten ein Verbot für den Durchgangsverkehr aufstellen“, so ihre Überlegung. „Die Verwaltung sollte zudem prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Brummer tagsüber aus Hofheim rauszunehmen“, betonen die Genossen bei der Aktion. fh

