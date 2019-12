Sozialdemokraten laden Kinder ein

Hofheim.Die Hofheimer Sozialdemokraten laden alle Kinder zur Nikolausfeier ein. Am Donnerstag, 5. Dezember, kommt der Nikolaus um 16 Uhr an das Hofheimer Bürgerhaus. Für alle Kinder hat er kleine Süßigkeiten dabei und freut sich darauf, wenn einige Kinder auch ein Verslein aufsagen können. Die SPD-Frauen backen eifrig Waffeln aus selbstgemachtem Teig, die für alle Kinder kostenlos sind. Am Stand gibt es auch Glühwein für die Erwachsenen und kostenlosen Kinderpunsch für die Kleinen. Nachdem der Nikolaus alle Kinder beschenkt hat, wird im Saal das Wonnegauer Puppentheater ein spannendes Puppenspiel aufführen. fh

