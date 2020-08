Sozialdemokraten setzen Hilfsaktion fort

Lampertheim. Kleiner Umschlag, große Wirkung: Die SPD setzt auch nach dem Lockdown weiterhin auf seine ehrenamtliche Hilfsaktion für gefährdete Lampertheimer Bürger. Aus dem bisherigen Einkaufsservice wird nun eine Alltagshilfe. Darunter fallen Erledigungen des täglichen Bedarfs wie das Übermitteln von Krankmeldungen genauso wie „sich Zeit zu nehmen, einfach mal zuzuhören und für Alleinstehende da zu sein“. Die bisherigen Trinkgelder aus der Aktion haben die Sozialdemokraten nun an die Lebenshilfe gespendet.

„Lockdown hin oder her - die Einkaufshilfe bleibt“, kündigte Marius Schmidt, Fraktionsvorsitzender und Initiator der Idee, gleich zu Beginn der Spendenübergabe an der Saarstraße an. Ursprünglich hatten er und SPD-Mitglied Erich Thomas die Aktion für Menschen aus der Risikogruppe oder solche, die sich aus anderen Gründen schützen mussten, ins Leben gerufen. Schnell hat sich der ehrenamtliche Service als Glücksfall für viele Bürger entpuppt. 17 Helfer, längst nicht alle aus der Partei, hatten sich kurzerhand gefunden, um Einkäufe für andere Menschen zu erledigen.

„Wir sind regelmäßig für 26 Menschen oder Familien gefahren“, berichtete Schmidt, „und tun das noch immer“. Denn nach dem harten Lockdown und in der Folge sinkender Fallzahlen haben die Ehrenamtlichen die Aktion aufrecht erhalten. Auch deshalb, weil sich schnell herausgestellt hat, dass es mit dem Einkaufen selbst oftmals nicht getan ist.

Aus der Hilfsaktion seien, so berichten Erich Thomas und Enkel Nils (14), langfristige Partnerschaften entstanden. Das Thomas’sche Familienduo habe dabei nicht nur gelernt, wer welchen Joghurt lieber isst und welche Katze nur ganz bestimmtes Markenfutter benötigt, sondern auch emotionale Bindungen zu den „Kunden“ aufgebaut - trotz räumlicher Distanz. „Irgendwann waren wir nicht mehr nur als Einkäufer, sondern vielmehr als Mensch gefragt“, erklärte das Opa-Enkel-Gespann. Die Sozialdemokraten berichteten beim Pressegespräch von „existenziellen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Notsituationen“, in denen sie mehrere Menschen vorgefunden haben. „Viele wussten überhaupt nicht mehr weiter“, so Schmidt.

Von frischgebackenen Selbstständigen war die Rede, die keinerlei Aufträge mehr hatten und plötzlich vor dem Ruin standen. Von gekündigten Krankenversicherungen und abgestellten Internetleitungen und von Menschen, die durch die Tafelschließung kaum noch Essen auf dem Teller hatten. In unkomplizierter Zusammenarbeit mit Ex-Bürgermeister Erich Maier und der Bürgerstiftung habe man viele Menschen an Corona-Hilfsfonds vermitteln können. In anderen Fällen habe die Bürgerstiftung selbst kurzfristig Gelder bereit gestellt.

Manche Menschen hätten aber „einfach nur ein Ohr gebraucht“. Die Aktion, sind sich die Ehrenamtlichen sicher, habe sich in jeder Hinsicht gelohnt. Deshalb wollen die sozialdemokratischen Initiatoren den Service weiterführen und sogar ausbauen, merken aber gleichzeitig an, dass es mehr niederschwellige Angebote für solche Menschen geben müsste.

Weil die SPD die erhaltenen Trinkgelder nicht in die eigene Kasse steckt, sondern an die Lebenshilfe weitergibt, handeln die Freiwilligen gleich doppelt für das Allgemeinwohl.

„Das ist keine Alltags-, sondern sprichwörtlich eine Lebenshilfe“, sagte Susanne Bürkelbach, Leiterin der Frühförderstelle. Trotz der vermeintlich kleinen Summe betonte Lebenshilfe-Vorsitzender Günther Baus, „jeden Euro gut gebrauchen zu können“. Das Geld soll in die Etablierung des Feldes „Unterstützte Kommunikation“ (UK) in der dortigen Kita fließen. „Wer nicht sprechen kann, hat trotzdem viel zu sagen“, erklärte Bürkelbach. Die Einrichtung habe deshalb bereits Tablets angeschafft, mit deren Hilfe sich Kinder, die gar nicht oder noch nicht sprechen können, ausdrücken können. „Nun brauchen wir noch Apps und spezielle Programme dafür“, ergänzte Baus. Die „UK“ ersetze nicht die Sprache, sondern sei ein zusätzlicher Kanal für Kinder, sich zu öffnen. „Im Gegenteil“, berichtete das Duo aus bisherigen Erfahrungen, „es fördert sogar die Sprachfähigkeit“. (ksm)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.08.2020