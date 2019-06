Sozialdemokraten wollen „rein ins Leben“

LAMPERTHEIM.Unter dem Motto „Raus aus dem Sitzungsaal und rein ins Leben“ startet die Lampertheimer SPD ihre diesjährige Sommertour. An jedem Montag der Sommerferien ab 18 Uhr wartet in der Kernstadt und den Stadtteilen eine Tourstation auf die SPD-Mitglieder und alle Gäste, die mitkommen möchten.

Am Montag, 1. Juli, geht es in Hüttenfeld los. Um 18 Uhr steht eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Wolff im Gewerbegebiet des Stadtteils an, anschließend geht es zu den Kleingärtnern, wo Speisen und Getränke auf die Teilnehmer warten. Am Montag, 8. Juli, steht ab 18 Uhr in Neuschloß die Besichtigung des Bauplatzes für 15 neue bezahlbare Wohnungen gemeinsam mit der Baugenossenschaft Lampertheim und ein Besuch in der Kindertagesstätte auf dem Programm, wo der neugestaltete Außenbereich besichtigt wird.

Gemütlicher Abschluss

Eine Woche später, am 15. Juli, 18 Uhr, geht es in Hofheim mit der Radtour durch den Ort weiter. Auch hier steht nach der Tour zu besonders wichtigen Projekten des Stadtteils ein gemütlicher Abschluss auf dem Programm. Am 22. Juli schaut die SPD ebenfalls ab 18 Uhr bei der Lampertheimer Feuerwehr in der Florianstraße vorbei. Besonders im Blickpunkt steht dabei der Neubau einer Halle. Nicht zur Tour gehörig, aber dennoch mit einem Besuch verbinden lässt sich das Sommerfest der Lampertheimer SPD bei Gegrilltem und Getränken am Sonntag, 28. Juli, ab 11 Uhr im und am Vereinsheim des Odenwaldklubs Lampertheim im Sandtorfer Weg.

Am darauffolgenden Montag, 29. Juli, steht eine Radrundfahrt auf den Spuren von SPD-Politik in der Kernstadt auf dem Programm. Los geht es wieder um 18 Uhr am Spielplatz in der Ringstraße. Das große Finale der Tour findet mit dem SPD-Fest im Stadtteil Rosengarten am Montag, 5. August, ab 18 Uhr auf dem Platz neben der Alten Schule statt. Alle Veranstaltungen sind öffentlich. Interessierte Bürger sind eingeladen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.06.2019