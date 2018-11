Lampertheim.Der Förderverein der Schillerschule legte sich auch im zurückliegenden Geschäftsjahr wieder für die Belange der Grundschüler ins Zeug. Auf zahlreichen Veranstaltungen zeigte man Flagge, warb für neue Mitglieder oder sorgte mit dem Verkauf von Speisen und Getränken dafür, dass die Kasse klingelte.

Beim Candlelight-Shopping im Dezember erfreuten sich die traditionell angebotenen Wildschweinbratwürste einmal mehr großer Beliebtheit, beim Schulfest galt dies ebenso für Neuen Wein und Zwiebelkuchen. Weiterhin boten Ostermarkt und Einschulung eine gute Plattform für den Verein, der stets neue Zugehörige sucht, 103 sind es aktuell.

Die finanziell unterstützten Projekte sind im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Obsttage und Ernährungsführerschein gehören genauso dazu wie die Rollerkids und andere auf gesunde Bewegung ausgerichtete Aktionen oder die regelmäßig stattfindenden Theaterfahrten. „Natürlich möchten wir gleichfalls sozialen Aspekten gerecht werden“, betonte der Erste Vorsitzende des Fördervereins, Jan Thierfelder, auf der Jahreshauptversammlung in der Mensa der Schillerschule. Deshalb greift man nicht gut gestellten Eltern bei der Finanzierung von Klassenfahrten unter die Arme. Da die Kasse ein sattes Plus aufweist, steht derlei Hilfestellungen auch künftig nichts im Wege.

Der Erste Vorsitzende konnte sich nicht nur über einen positiven Bericht der Rechnerin, sondern ebenfalls über die folgende einstimmige Entlastung des Vorstandes freuen. Ein Großprojekt kommt alle vier Jahre und somit 2019 wieder auf Schule und Verein zu: das Zirkusprojekt, im Rahmen dessen alle Kinder in der Manege auftreten und ihre Talente präsentieren dürfen. Hierfür gilt es, erneut Kräfte zu bündeln. Darüber hinaus hat der Vorstand ein Auge auf die neuen Medien geworfen, welche mehr in den Schulalltag integriert werden sollen. Welche Rolle die Förderer dabei einnehmen möchten, ist noch nicht klar. Deutlich machte Thierfelder, worum es in diesem Bereich gehen muss: Die richtig dosierte Ausbildung der Grundschüler am Computer und der damit einhergehende angemessene Umgang mit sozialen Plattformen. jkl

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018