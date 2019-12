Sozialliberale Koalition: „Im Jahr 2020 gilt’s“

Lampertheim.Die Harmonie zwischen den Koalitionspartnern zu betonen, das gehört zum Ritual von SPD und FDP im Pressegespräch kurz vor den entscheidenden Haushaltsberatungen. Am Freitag, 18 Uhr, soll im Sitzungssaal des Stadthauses der Etat-Entwurf verabschiedet werden – mit knapp 20 Anträgen aller Fraktionen. Davon elf der sozialliberalen Koalition (wir haben in der Ausgabe vom 29. November darüber berichtet).

Das positive Ergebnis, mit dem der Haushalt ins kommende Jahr startet, hat in den vergangenen Tagen eine deutliche Eintrübung erfahren: Der Stadtkämmerer verbucht einen Verlust von 800 000 Euro bei den Gewerbesteuern – durch strukturelle Veränderungen in einem ansässigen Unternehmen, wie Finanzdezernent Jens Klingler erläutert.

Insgesamt sind die Gewerbesteuern mit 16 Millionen Euro im Plan auf zwölf Millionen Euro abgerutscht. Dank des immer noch bestehenden Überschusses in Höhe von 600 000 Euro ist noch genügend Geld in der Kasse, um Steuererhöhungen zu vermeiden, wie FDP-Fraktionvorsitzender Thomas Bittner im Pressegespräch betont. Der „Pfad der Solidität“ sei nicht verlassen worden, pflichtet SPD-Fraktionschef Marius Schmidt bei: „Das Schiff bleibt auf Kurs.“

Handschrift im Etat

Die sozialliberale Handschrift bilde sich im Haushalt etwa durch die Einstellung von 262 000 Euro für die Wohnungsbauförderung oder 185 000 Euro für eine barrierefreie Toilettenanlage ab. Weitere Vorhaben wie die Dachbegrünung und der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen, ein Architektenwettbewerb für die Sanierung der Zehntscheune, der Ausbau der besitz- und bespielbaren Stadt im Rahmen des Stadtumbaus, die Neugestaltung des Alfred-Delp-Platzes und die geplante Errichtung einer Kindertagesstätte in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt seien ebenso im Etatentwurf vorgezeichnet.

Mit Blick auf die Anträge, die die Koalition am Freitag in die Debatte einbringen will, bekräftigt Sozialdemokrat Schmidt: „Wir gestalten verlässlich und wir gestalten innovativ.“ Die Kommunalpolitiker von SPD und FDP würden mit Blick auf die Verwaltung unterdessen stärker auf die Umsetzung von größeren Projekten drängen. Hier nannte Schmidt die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes oder den Umbau der Hans-Pfeiffer-Halle in eine kulturell nutzbare Stätte. Die Parole laute: „Vollzug, Vollzug und nochmal Vollzug.“ Diesbezüglich gebe es besonders im personal geschwächten Bauamt noch „Luft nach oben“. In Anbetracht der 2020 eingeplanten Mittel für die Kanalsanierung in Höhe von 1,5 Millionen Euro werde die Koalition „sichtbare Ergebnisse“ einfordern.

Störmers Versprechen

„Im Jahr 2020 gilt’s“, bestätigt auch FDP-Fraktionsmitglied Stefanie Teufel und zielt damit auf das Versprechen von Bürgermeister Gottfried Störmer, die in seiner ersten Amtszeit geplanten Projekte nach der Wiederwahl umzusetzen. So bemühe sich Störmer zur Zeit um die Aufnahme der Pfeiffer-Halle ins Stadtumbau-Konzept mit der Aussicht, zwei Drittel der Kosten bezuschusst zu bekommen. Dranbleiben soll der Bürgermeister auch an den Verhandlungen über die Zukunft des Bahnhofsgebäudes. Unterdessen hat sich für die Debatte über einen neuen Standort für den Bauhof auf Anfang 2020 verschoben. Nach wie vor gilt für die Koalitionäre der Neuaufbau der maroden Hallen auf dem Gelände von Energieried als Standort der Wahl. FDP-Fraktionschef Bittner sieht hier besonders die zusätzlichen Fahrten, die bei einem Umzug in die Wormser Landstraßen fällig würden, als bislang kaum beachteten Kostenfaktor.

Bei alledem wollen die Koalitionäre das Großprojekt Altrhein nicht vernachlässigen. Dass eine Entschlammung nun als Vermerk im Haushalt des Bundesverkehrsministeriums steht, werten sie als positives Zeichen. Wie sie am Freitag über die Anträge der Oppositionsfraktionen abstimmen werden, darüber lassen sie sich keine Angaben entlocken. Nur so viel: Für ihre Forderung nach mehr Personal im Bereich der Ordnungspolizei sollten sich CDU und Grüne keine allzu großen Hoffnungen machen.

