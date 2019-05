Spannende Reise ins Mittelalter

Lampertheim.„Seyd willkommen!“ hieß es am Wochenende wieder auf dem Gelände der Biedensand-Bäder am Weidweg. Denn dort hatten bereits zum sechsten Mal die Maiden und Recken von „Heimdalls Erben“ aus Biebesheim ihre Lager und Stände aufgeschlagen, um die Besucher in die Welt des Mittelalters zu entführen. Trotz aller technischen Errungenschaften der vergangenen 1000 Jahre ist eines noch nicht gelungen,

...